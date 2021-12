Jan Mulder: ‘Niemand begreep hoe, maar men had Messi in een pijnlijke positie gemanoeuvreerd’

Daags na de verkiezing van Lionel Messi als Voetballer van het Jaar en winnaar van de Gouden Bal, werd op het grandioze plateau met uitzicht op de Eiffeltoren een kunstwerk geplaatst. Het bestaat uit zeven identieke gouden geitjes. (GOAT is de afkorting van Greatest Of All Time, de term waarmee Messi wordt aanbeden.) Messi heeft nu zeven Gouden Ballen gewonnen en de zeven daaraan refererende geiten staan in slagorde op dat plein. In de voorste twee is de tekst Impossible Is Nothing in het voetstuk gebeiteld, met het logo van sponsor Adidas erbij. Alle geiten zetten de hoef van de rechtervoorpoot als een poserende voetballer op een van de zeven ballen die om hem heen liggen. Messi boven op de Eiffeltoren, voet op een gouden bal, armen over elkaar voor de borst, de blik hemelwaarts, ontbreekt er nog aan, anders was dit postmoderne kunststukje volmaakt geweest.

De installatie werd een dag na de verkiezing geplaatst. Adidas moet dus hebben geweten dat Messi zou winnen en niet topfavoriet Lewandowski, want de fabricatie van die zeven gouden geiten vergt weken. Zou Adidas, behalve voorkennis ook invloed hebben gehad op de toewijzing van de prijs? Lewandowski werd tot teleurstelling en zelfs verontwaardiging van velen slechts tweede. In Duitsland sprak men van een schandaal, Cristiano Ronaldo had het over diefstal. In Nederland schreef K. Broekema op Twitter: ‘Ik begrijp er niets van.’ Niemand begreep precies hoe één en ander in zijn werk was gegaan, maar zeker was dat men Messi in een pijnlijke positie had gemanoeuvreerd.

Beeld Photo News

Robert Lewandowski kreeg voor elkaar wat niemand daarvoor ooit was gelukt: Messi op het grootste podium van zijn eigen voetbalsport het schaamrood op de wangen bezorgen. De sneue winnaar probeerde zich uit de benarde situatie te redden met een dankwoord waarin hij zei het ‘een eer te beschouwen samen met Lewandowski in de finale te hebben gestreden’. Hij voegde eraan toe: ‘Jij, Robert, had de trofee vorig jaar, toen de verkiezing wegens corona werd afgelast, al moeten krijgen. Ik hoop dat France Football hem alsnog aan jou uitreikt. Dat verdien je.’

Complottheorie: was die uitspraak hem ingefluisterd door sponsor Adidas? Waren er al gesprekken gaande tussen organisator France Football en het machtige sportkledingmerk? De volgende dag verschenen er in de media berichten over een eventuele late toekenning van de Gouden Bal aan Robert Lewandowski voor het jaar 2020. Hoofdredacteur Pascal Ferré van France Football tegen de Duitse nieuwswebsite Watson: ‘Ik neem de mooie en aardige woorden van Messi serieus. We gaan erover nadenken.’ Wanneer u dit leest is die Bal misschien al uitgereikt aan Lewandowski. Of niet, en dan blijven we achter met de zeven geitjes van Messi.

Het werk lijkt me afgekeken van de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons en zijn Balloon Dog. Koons wilde de banaliteit in de kunst terughalen en slaagde met glans. Adidas deed het beter. De bundeling van een handig marketingbureau en een stel rijke handlangers uit de kunstwereld kan die zeven geiten wereldberoemd maken, dus peperduur, hetgeen uiteindelijk het doel is van alle betrokkenen in dat milieu. Ga ermee naar Christie’s en ze brengen nu al een fortuin op. 50 miljoen dollar voor één geit. Ik zou nog een jaar of tien wachten en dan cashen.