Jan Mulder: ‘Noa Lang is spits én vrijbuiter, en zulke types vertrouwen het liefst zichzelf’

In de maand augustus van het jaar 1977 zat Johnny Rep met de Nederlandse dichter Theun de Winter aan de bar van Hôtel Chez Walter op Corsica, waar Rep net een contract bij SC Bastia had getekend. Na enkele wodka’s ijs vroeg de voetballer aan de dichter: ‘Wat is dat eigenlijk, een gedicht?’ De Winter legde hem de basisprincipes uit, Johnny neep de ogen toe en zei na een paar tellen op gedragen toon: ‘Mijn huwelijksnacht / was ik op stap / Terwijl zij daar lag / was ik op stap / Daar zat ik dan / aan de bar / Met mijn glas / vol appelsap’. De Winter schreef de woorden op zonder er een letter aan te veranderen. Hij vond het een goed lopend vers, met als uitstekend slot het ironisch glanzende appelsap.

In het daaropvolgende jaar dribbelde en schoot Johnny Rep SC Bastia naar de finale van de UEFA Cup tegen PSV. De grote Jacques Tati heeft van de wedstrijddag nog een film van 26 minuten gedraaid, waarin we de stad zien ontwaken, de mensen na het boenen van de stoep en de inkopen op de markt zich langzaam voorbereiden op de eerste finale (0-0) in Stade Armand Cesari. De return in Eindhoven ging met 3-0 verloren, maar de twee wedstrijden werden in de boeken geschreven als de grootste prestatie in de historie van SC Bastia.

Later moest sterspeler Johnny Rep het hazenpad kiezen wegens allerlei streken, zoals de echtgenote van de president leuk vinden: als de weerlicht de bergen in, daarna als verstekeling in het ruim van de nachtboot het eiland af zien te geraken. Rep was een wereldspits en een deugniet. Op z’n mooist was hij stilstaand, bal aan de voet en dan volgde de oogverblindende acceleratie. Stilstaan dient geleerd. Rechtop! Stilstaan in een kolkend voetbalstadion met een bal aan je voet vereist gave en moed.

Noa Lang kan het ook. Lang is een artistieke voetballer, met soms irritante trekken. Als hij een vrijstaande medespeler ziet en het doel is niet veraf, kiest hij de dribbel voorbij de laatste verdediger en niet de betere optie: passen naar de medespeler. Noa Lang is namelijk spits én vrijbuiter, en dergelijke types vertrouwen het liefst zichzelf.

In de wedstrijd Anderlecht – Club Brugge wemelde het weer van de provocerende Lang-dingetjes. Het scheelde niet veel of Noa was op een gegeven moment op de bal gaan zitten. Over de hoon van het publiek zegt hij dat die hem inspireert. Maar maniertjes verschillen van elkaar. De virtuoze Ronaldinho stond in Nou Camp ook weleens stil, lachte wat naar de tribune, maakte een nog nooit geziene beweging, sprintte weg en scoorde na een lange dribbel. Bij Lang gaat het maniertje om het maniertje. Bij zijn aankomst in het trainingskamp van Oranje te Zeist nam bondscoach Louis van Gaal hem de eerste dag dus apart om zijn gedrag te bespreken.

Wanneer u dit leest, heeft Oranje tegen Letland en Gibraltar gespeeld. Twee keer 9-0? Ik hoop met Lang. Zonder overbodige hakballetjes en achter-het-standbeen-om puntertjes. Mocht hij de aandacht toch weer op de verkeerde manier naar zich toe hebben getrokken, dan rest hem nog één manier om de top te bereiken: een gedicht schrijven.

Voorbeeld.

‘Op weg naar Jan Breydel / plots zo’n raar Gevoel met hoofdletter / Wist niet wat het was / de trainer zei Inspiratie / Die gaan we eens een heerlijke Schop geven / dacht ik’.