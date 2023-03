Jan Mulder: ‘Peter Bossaert zag een ‘bescheiden applaus’ voor Infantino als een vorm van protest. In godsnaam, stem tégen’

Messi ging op restaurant en toen hij weer weg wilde, versperden twintigduizend Argentijnen de uitgang. Yari Verschaeren scheurde de voorste kruisband. Kevin De Bruyne en niet Jan Vertonghen kreeg de aanvoerdersband van de Rode Duivels om de arm. Mathieu van der Poel won de mooiste Milaan-Sanremo aller tijden. En in Nederland boorde een familie dassen zó’n enorme tunnel onder een spoorrail dat de lijn moest worden opgeheven (‘de dieren groeven harder dan voorzien’). Sinds donderdag 16 maart is er zoveel gebeurd dat het enorme schandaal van die dag allang is vergeten: in Rwanda werd Gianni Infantino herkozen als voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA. Een stemming werd niet gehouden aangezien er geen tegenkandidaat was. De zaal hoefde alleen maar te applaudisseren. In zijn dankwoord betoogde een ontroerde Infantino dat er veel mensen zijn die van hem houden en een paar die hem haten. ‘Maar ik hou van jullie allemaal, vooral vandaag natuurlijk.’

Duitsland, Zweden en Noorwegen spraken zich uit tegen Infantino, België en Nederland niet. Gijs de Jong, CEO van de KNVB, en Peter Bossaert, de intussen ontslagen CEO van de KBVB, applaudisseerden ‘bescheiden’, maar hadden ‘liever een andere kandidaat gezien’. Stel je dan kandidaat, al was het alleen maar als een vorm van protest. Een bescheiden applaus achtten ze ook een protest. De Nederlandse bondsvoorzitter Just Spee in het Algemeen Dagblad: ‘Je kunt wel hard nee roepen, maar wat dan? Nu zit je aan tafel en blijf je invloed uitoefenen!’

Spee liet ook doorschemeren dat hij een WK in Saudi-Arabië niet uitsluit: ‘Er kan een moment komen dat de internationale voetbalwereld daar wel voor kiest. Voetbal is zo groot dat het maatschappelijke veranderingen kan teweegbrengen.’ Ja hoor, Just, en één dag na het WK in Qatar werden de vier weken oude vakbonden weer verboden door het regime. Saudi-Arabië zal binnenkort het WK voor vrouwen toegewezen krijgen, en daarna dat van de mannen. Eén dag na de toernooien worden de vrouwen weer onderdrukt en op heterdaad betrapte homoseksuele mannen opgehangen. Gijs de Jong, secretaris--generaal van de Hollanders, denkt voor een goede samenwerking met de FIFA daarom aan drie voorwaarden. De Jong, streng: ‘Zo moet er meer rekening gehouden worden met de mensenrechten.’ Hij eist een betere samenwerking met Europa. En tot slot: ‘Infantino’s stijl heeft niet onze voorkeur’. Zijn president zal moeten veranderen. In godsnaam De Jong, stem tégen.

Beeld Photo News

Ondertussen maakte Infantino bekend dat het WK van 2026 wordt gehouden met 40 in plaats van 32 landen. De winst over zijn vorige ambtstijd bedroeg namelijk slechts 7,5 miljard dollar. De 104 wedstrijden in de VS, Mexico en Canada zullen ettelijke miljarden meer opleveren doordat de voetballiefhebbers zes weken lang van de vroege ochtend tot de late avond voor de televisie zitten. Peter Vandenbempt en Filip Joos mogen wel als de bliksem beginnen met hun voorbereiding op die eindeloze stroom wedstrijden. Een sisyfusarbeid.

Mijn oplossing: scheid je af van de corrupte en in mensenrechten gedesinteresseerde FIFA. Engeland, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, België, Nederland, Spanje, Portugal, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Kroatië, Servië, Polen, Schotland, Ierland, Wales, Turkije, Hongarije, Roemenië, Griekenland en Italië zijn aantrekkelijk en machtig genoeg om een eigen competitie te organiseren.

22 maart 2023. President -Museveni van FIFA-lid -Oeganda ondertekent een wet die mensen bestraft met levenslange gevangenisstraf als ze zeggen homo te zijn. Van de FIFA werd geen reactie vernomen, Oeganda gaat de kwalificatiewedstrijden gewoon spelen.