Jan Mulder: ‘Racisme zit muurvast in witte mensen’

De Bruine Aap van het Jaar gaat naar een supporter van Club Brugge. Hij wilde graag anoniem blijven en daarom nam het bestuur van Club de onderscheiding in ontvangst met het bericht dat de club alle vormen van racisme veroordeelt. Vincent Kompany meed de persconferentie, hij wilde zo snel mogelijk naar huis. De trainer van Anderlecht had ook eerder, tijdens de wedstrijd en met de hele ploeg, kunnen vertrekken. Had dat het kwaad voor altijd uit de stadions verdreven? Nee. Racisme zit muurvast in witte mensen. Een eerste stap in de goede richting zou de benoeming zijn van zwarte KBVB- en clubvoorzitters, zwarte hoofdcoaches, zwarte scheidsrechters, dito chefs voetbal van kranten, analisten op de televisie en vertegenwoordigers van fanclubs. Vijftig procent aandeel, voor minder doen we het niet.

Rolstoel van het Jaar. Hij was van de fiets gevallen en moest naar de Rotterdamse Kuip worden gerold om Oranje tegen Noorwegen naar het WK te loodsen. Dat lukte. In het wegens corona lege stadion pande de camera na het eindsignaal over duizenden kale stoeltjes naar een lounge ergens hoog in de tribune. Daar zat Louis van Gaal in een rolstoel. In dat sfeerloze decor kwam zijn charisma meer dan ooit tot zijn recht: met een van pijn vertrokken gezicht wuifde hij, met iets wat op een vuist leek, naar zijn fictieve onderdanen.

Modderpoel van het Jaar: Parijs-Roubaix. Een dag vol in het rond vliegende coureurs, keien en botten. Als het niet zo gevaarlijk was geweest, kon je spreken van een lachwekkende vertoning. De winnaar van de roetsjbaan moest ik opzoeken. Sonny Colbrelli.

Beeld Photo News

Autoband van het Jaar: die van Max Verstappen. Lewis Hamilton lag vier ronden vóór de finish acht seconden voor en was zeker van de krans, maar na een crash in de achterhoede en een safetycarfase van vier hele ronden opeens niet meer. Soort spelregels. Max had intussen tijdens een pitstop snelle banden aan de auto geschroefd en won. Rare sport.

Rolex van het Jaar. Een legertje door makelaar-boef Veljkovic omgekochte voetbalbestuurders.

Mouw van het Jaar: Noa Lang, door velen bewonderd en door sommigen verguisd vanwege zijn ‘maniertjes’: handen in de te lange mouwen, overbodige trucjes met de voeten om de tegenstander te treiteren en om de haverklap eigenwijze verbale uitglijers. Vergeet de bijzaken, Noa Lang is een geweldige speler.

Sensatie van het Jaar: Luca ‘Belgian Bullet’ Brecel. Hij stond in de finale van het UK Championship en won een week later de Scottish Open in het snooker, een sport waar je in je stoutste dromen geen Belg of Nederlander had verwacht.

Medeplichtige van het Jaar: IOC-president Thomas Bach, die een videogesprek voerde met Peng Shuai, de Chinese tennisster die van de aardbodem verdween nadat ze vicepremier Zhang Gaoli had aangeklaagd wegens aanranding. De grote Chinese leider had Bach gevraagd om met haar te spreken om de wereld gerust te stellen en de winterspelen te redden. Bach toonde zich een trouwe dienaar van de politiestaat en liet een foto maken voor een scherm met Peng erop. De video werd niet uitgezonden, de dictatuur kon zonder verdere inmenging doorgaan met het mentaal martelen van Peng Shuai.

Sentiment van het Jaar: Union Saint-Gilloise.

Einde van het Jaar: Sportmagazine en Frank Raes, ex aequo. Het kwaliteitsblad verschijnt weldra voor het laatst als weekblad. Te lage verkoopcijfers. Ik sloeg altijd meteen de laatste pagina open om te genieten van de sublieme tekening van Charel Cambré. Frank Raes moet van de VRT met ‘Extra Time’ stoppen vanwege zijn leeftijd (67). Zo zonde van zijn aangename vakmanschap en droge humor.