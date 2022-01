Jan Mulder: ‘Trainer Tuchel heeft ‘do it for me, menneke’ tegen Romelu Lukaku gezegd’

Na het aanbieden van een ‘grovelling apology’ aan de club en de supporters voor de deining die hij met een interview voor Sky Italia bij zijn Londense werkgever had veroorzaakt en daarvoor een boete van manager Tuchel aan zijn broek had gekregen, werd Romelu Lukaku weer opgenomen in de Chelsea-selectie. De grovelling apology, zoals de Daily Mail het dus noemde, is in het Nederlands ‘een nederig excuus’. Romelu begon zijn door de club geëiste excuusvideo zo: ‘Fans, ik verontschuldig me voor de manier waarop ik heel Chelsea van streek heb gemaakt. Jullie kennen de band die ik sinds mijn tienerjaren met deze club heb, dus ik begrijp volledig dat jullie verbolgen zijn. Het is duidelijk dat het aan mij is het vertrouwen te herwinnen. Ik zal elke dag mijn best doen om op de trainingen mijn inzet te tonen en wedstrijden proberen te winnen.’

Met een glimlach verscheen Romelu op de eerste training. De boete die Tuchel hem had opgelegd, stond namelijk ook in de krant: het equivalent van een weeksalaris, zoals meestal gebruikelijk bij boetes in deze branche, in zijn geval 330.000 euro en met premies en bonussen 400.000 euro. Daarna mag je de kleedkamer weer in. Ook gebruikelijk is dat zo’n boete bij goed gedrag en mooie resultaten wordt gehalveerd of zelfs helemaal geschrapt, zonder daar bekendheid aan te geven, zodat iedereen tevreden blijft.

‘We hebben de troep opgeruimd, maar het stinkt nog wel een beetje,’ zei coach Tuchel op zijn persconferentie. Hij verwachtte ‘bepaalde reacties’ van de volle tribunes. Ja, Romelu zou op zijn minst een hattrick moeten scoren om weer enige liefde van de fans te krijgen. Hij ging, zoals beloofd, zijn stinkende best doen, maar een spits gedijt bij een zorgeloze vanzelfsprekendheid.

Beeld AP

Misschien had Tuchel Lukaku ’s ochtends voor zijn wederoptreden nog eens apart moeten nemen, het gesprek beginnend met een sympathieke grijns, een hug en de bekentenis dat hij zelf ook geen lieverdje is, en dan zeggen dat hij volledig achter zijn spits staat: ‘Rom, trek je niks meer van mij aan, we hebben er een streep onder gezet, loop de kantjes ervan af als je dat nodig hebt, alles komt goed.’ Waarop Romelu Lukaku, een gevoelsmens, Tuchel zou knuffelen en als nieuw geboren de wedstrijd ingaan. Zou de psychologie van een topcoach zo werken? Waarschijnlijk ga ik uit van gebeurtenissen uit mijn eigen kleedkamerleven, een gevoel uit een lang vervlogen tijd. Destijds werd een frictie tussen trainer en speler niet gedomineerd door astronomische financiële belangen, bij een ruzie tussen ondergetekende en een trainer loste voorzitter Constant Vanden Stock het als volgt op: ‘Menneke, doe het voor mij.’ Bij eigenaar Abramovich, trainer Tuchel en aankoop Lukaku werkt het anders, zakelijker. Ze hebben elkaar in een ijzeren financiële houdgreep. Loslaten kan niet meer. Te duur.

Lukaku startte de dag na het gesprek met Tuchel tegen Tottenham Hotspur in het team van Chelsea. Hij werd normaal ontvangen door het thuispubliek, deed enorm zijn best, raakte dertig minuten geen bal, scoorde daarna bijna met een prachtige kopbal. Maar Chelsea draaide met Lukaku op volle toeren, was veel beter dan de Spurs en won met 2-0. Tuchel drukte zijn spits op het veld innig aan de borst en strooide later op de persconferentie royaal complimenten over Romelu uit. Conclusie: Tuchel heeft in hartje Londen ‘do it for me, menneke’ tegen Romelu gezegd.