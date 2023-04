Jan Mulder: ‘Voetbal = 90 minuten lang de middenvoetsbeentjes van de tegenstander proberen te breken’

Hieronder volgt een verslag van uw sportredacteur. Feyenoord-Ajax werd 10 seconden na de aftrap door de scheidsrechter stopgezet wegens een bombardement. Het strafschopgebied van Feyenoord leek verdacht veel op Pearl Harbour dat door de Japanners onder vuur werd genomen. Zwarte rookwolken stegen op tot ver boven Rotterdam, uit de penaltystip staken schepen met de plecht recht omhoog, spelers sprongen naar een veilig heenkomen, het publiek op de dure plaatsen vluchtte naar binnen om in de loge gevrijwaard te blijven van dreigend onheil, oorlogscorrespondenten meldden met schorre stem vanuit hun commentaarhokjes dat ook zij leden onder de walm van de onverwachte aanval uit de lucht en dat het wel even zou duren voordat we weer aan voetbal konden denken. Op de staan­tribune woedde het voetbalfeest in de top van de Eredivisie onverminderd door. Voetbalfeest = Bengaals vuur in combinatie met in de lucht exploderende raketten. Na 10 minuten trok de mist op, werd het strafschopgebied schoongeveegd en kon er worden gevoetbald. Voetbal = 90 minuten lang de middenvoetsbeentjes van de tegenstander proberen te breken, met acht man bij de scheidsrechter staan en hem verwensingen in de oren schreeuwen. Enzovoort. Wat de onsmakelijkheden op het veld betreft, was Feyenoord-Ajax een normale wedstrijd en met de uitslag (1-1) kon iedereen leven. Dat de wedstrijd in de tweede helft een tijdje werd gestaakt nadat een supporter de Ajacied Klaassen met een aansteker had getroffen en de speler met een bloedende hoofdwonde moest worden vervangen, is allang weer vergeten.

Tijdens FC Groningen-SC Heerenveen sloeg een supporter linksback ­Willems van de FC knock-out. De week daarop staakte arbiter Jeroen ­Manschot NAC-Willem II definitief, omdat de Tilburgers door de buren van Breda met bierglazen waren bekogeld, nadat de wedstrijd eerder al even was stilgelegd wegens levensgevaarlijk vuurwerk dat ze naar binnen hadden gesmokkeld (eenvoudige klus trouwens: een handlanger gooit gewoon een zak vol ­voetzoekers en andere projectielen over een hek waar geen suppoosten staan).

Beeld AFP

Elders in het land doemde een nieuw probleem op: vreugdebier. Met bier gooien naar de tegenpartij is verboden, maar wat doet de bond als het vreugdebier betreft? Vreugdebier is een glas bier dat de supporters naar hun spits gooien omdat ze blij zijn met zijn doelpunt. Op vijandige intenties kun je de daders dus niet aanspreken, binnenkort zal een speciaal daarvoor in het leven te roepen instantie van de KNVB, de Commissie Vreugdebier, dit dilemma bespreken, evenals de laatste fan-fantasie: een extra bal in het veld gooien wanneer er gevaar voor ­eigen doel dreigt, zoals waargenomen bij FC Utrecht-FC Twente. Een bal is gemaakt van betrekkelijk zacht leer: net als vreugdebier is dat niet gevaarlijk, dus niet strafbaar. Zal ook door de Commissie Vreugdebier worden behandeld.

In België deden de fans van ­Charleroi iets waarop de Nederlandse collega’s onmiddellijk jaloers werden: ze gooiden dode ratten naar de tribunes vol Standard-supporters. Maar verderop in de Jupiler Pro ­League zag ik ook een lief en vredig Eupen-Zulte ­Waregem. Zulte moest winnen om niet te degraderen, de verdedigers van Eupen begrepen dat en trapten, hoewel ze met deze laatste thuiswedstrijd voor de boeg ook op een bedreigde plaats stonden, bijna zélf de vier tegengoals in hun eigen doel. Niemand gooide met iets, nergens steeg rook op, na de zware nederlaag ging het handjevol toeschouwers zonder te mopperen naar huis. Het stond de volgende dag niet in de krant. Eupen? Valt niks te beleven.