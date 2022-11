Jan Mulder: ‘Wees moedig, vertrek uit Qatar, scheur je af van de FIFA en sticht een nieuwe bond’

Het wereldkampioenschap voetbal in Qatar is de versiering in een zaal waar de georganiseerde misdaad vergadert. Aan het plafond hangen de kroonluchters Messi, Ronaldo, Neymar en Mbappé. Op het menu staat een stukje immigrantenleed met een saus van regenbogen. De champagne zit in flessen met het etiket van Fanta erop. Het dessert is een twee uur durende gaargekookte lofrede van FIFA-voorzitter Infantino. Eén en ander wordt geserveerd door een rij ‘ambassadeurs’ onder leiding van hoofdlakei David Beckham, loon: 170 miljoen dollar. De Arabische tafelheren in hun smetteloos witte gewaden kijken op het horloge van 85 miljoen van de buurman, die zelf zin heeft in een jonge homo, maar hem tot zijn spijt drie jaar in eenzaamheid moet opsluiten van de geliefde emir Tamim bin Hamad bin al-Thani. De bijeenkomst wordt gefinancierd door de Europese landen. Zij leveren wapens aan de golfstaat en kopen voor miljarden aan gas en olie. Diezelfde landen komen in opstand tegen het late verbod op het dragen van een One Love-band om de arm van hun aanvoerders. De FIFA: ‘Wanneer iemand het veld betreedt met deze band, krijgt hij van de scheidsrechter een gele kaart.’ Dat hakt erin bij de principiëlen, te weten: België, Nederland, Zwitserland, Engeland, Wales, Denemarken en Duitsland. Ze knikken braaf en ze buigen gedwee.

Ook het zogenoemde uitshirt van de Rode Duivels, waarin aan de binnenkant van de kraag het woord ‘Love’ is genaaid, wordt door het bewind afgekeurd. Peter Bossaert, secretaris-generaal van de KBVB, verloochent onmiddellijk zijn onlangs in het programma ‘De afspraak’ gezworen dure eed om niet te zwichten wanneer de FIFA de band en het woordje mocht verbieden. Zijn rechte rug, hij buigt. Bossaert stroopt de band van de arm, tornt het ingenaaide woordje uit de kraag en verstopt zich na de werkzaamheden achter een vergadering met de andere dappere Europese landen. Stel je voor dat Eden Hazard, Manuel Neuer of Virgil van Dijk een gele kaart aan de broek krijgt, daar mogen de nationale bonden niet aan denken. Oranje-coach Louis van Gaal lacht de FIFA uit met een triomfantelijk: ‘Ze zullen ons niet afhouden van ons grote doel, de wereldtitel: wij dragen die band dus niet!’ Doelman Lloris van Frankrijk weigert de band ook, hij zegt: ‘Kwestie van respect voor het gastland.’ En op alle persconferenties doet de dooddoener ‘voetballers mogen tijdens het toernooi niet met deze politieke besluiten worden opgescheept’ zijn werk. Mensenrechten leiden af. Als er een ideaal moment is voor een rake schop tegen de voetbalmaffia van Blatter en Infantino, dan nu, na de zoveelste belediging aan het adres van LGBTQ-slachtoffers. Wegwezen uit Qatar, je afscheuren van de FIFA en, één-twee-drie, we hebben een schisma! Wees moedig en sticht samen een nieuwe wereldbond.

Moedig, dat zijn de spelers van Iran. Uit protest tegen de onderdrukking van vrouwen in het vaderland zwijgen ze demonstratief tijdens het volkslied. Hun wacht een ongewisse thuiskomst. Een gele kaart vrezen ze niet, hier dreigt vervolging en een gevangenisstraf. Maar aanvoerder Ehsan Hajsafi gaf in de aanloop naar de wedstrijd tegen Engeland een interview waarin hij de moordende gebeurtenissen in zijn dictatoriaal land bekritiseert. Hajsafi is geen Van Gaal, Lloris of een Bossaert. Hij is een man.