Jan Mulder: ‘Wie heeft die smerige gewoonte van elkaar kussen uitgevonden?’

J.P. Guépin was voorzitter van de Morgan Sports Car Club en vooral kenner van Neerlands enige wereldberoemde dichter: Janus Secundus en zijn kusgedichten. Met Guépin reed ik eens van Enschede naar Amsterdam, ‘de stad van de melkwitte tepeltjes en verdorven geestjes’ volgens de chauffeur. Tijdens de reis hield hij een vlammend betoog over kussen. ‘Naast de mond beginnen!’ Dus niet zoals die voorzitter van de Spaanse voetbalbond pardoes vol op de lippen van acquit gaan. Nee, eerst zacht en aarzelend de omgeving aftasten en pas daarna langzaam op de lippen afstemmen. Guépin: ‘Niet zuigen, blazen! Meteen sabbelen en winkelhaakjes in de tong van de geliefde bijten: neen, je ziel erin blazen. Zij vangt ’m al zuigend op en valt slap achterover in je schoot.’

Guépin is niet meer. Niemand onderwijst nog de schone kunst van het oogjes roven, maar de kusgedichten staan in de nationale bibliotheek. Geen mens gaat erheen. Luis Rubiales lijkt me ook geen lezer van Janus’ werk – en hij werd wereldnieuws.

Ochtend. Ik doe de televisie aan en val in een programma over de nieuwe kerstversieringen, september is gekomen. De makers hebben het voor elkaar gekregen de scène tussen de Spaanse voetballer Jenni Hermoso en bondsvoorzitter Luis Rubiales erin te verwerken. Ik had el beso al dertien keer gezien en zap weg. In beeld komt een Frans weerbericht met een foto van dat podium met de kus. Ik klik door en alweer heeft Rubiales, nu in een Duits kookprogramma, het hoofd van Hermoso stijf tussen zijn kolenschoppen van handen en drukt twee dikke lippen op haar mond. Jenni lacht hem vriendelijk toe. Ach ja, zie je haar denken, geen poëzieliefhebber. Twee dagen later heb ik die kus 13.000 keer zien voorbijkomen; plus de sociale media moet dat intussen 113 miljoen zijn.

Beeld Getty Images

‘World Cup Kiss: how do you feel?’ De BBC vond het tijd voor een enquête onder de Engelse bevolking. Ik voel dit: is kussen met wederzijdse toestemming wel oké dan? Net als tongkussen? Weet je wat een mond is? Een nest bacteriën en etensresten. De spaghettisaus van drie dagen geleden walmt nog na, achterin die vuilnisbak hangen half ontstoken amandelen en de miezerige lapjes huig en strotklep aan het verhemelte, in het slijm op de binnenkant van de wangen krioelt microfauna. In deze pot roer jij dan lekker met je tong. Als teken van affectie en verbondenheid kan men toch de hoed lichten met een hoofdknikje erbij? Wie heeft die smerige gewoonte van elkaar kussen uitgevonden? En waarom sloeg het idee zo aan? Kuddegedrag. Toeval. Voor hetzelfde geld likt de mensheid al tweeduizend jaar met de punt van de tong massaal aan navels omdat een god in de Griekse mythologie er in een aanval van boerenlol mee begon en er daarna geen houden meer aan was.

Achter lippen bevindt zich een zompig gebied. Ik blijf liever uit de buurt. Waarschijnlijke oorzaak: moeilijke jeugd. De daders waren tantes. Ze kwamen bij mijn ouders op verjaardagsvisite, drukten een ongeschoren kin tegen me aan en kusten me met hun uitgedroogde lipjes op de mond, weliswaar nadat ze het netjes hadden aangekondigd: ‘Kom eens hier vent, geef me ’n smok.’ Dat is Gronings voor kus. Smok. Van het woord alleen moest ik kokhalzen. Traumatische momenten in mijn leven waren het, maar als afkickmiddel ideaal. Ik heb nooit meer gekust.