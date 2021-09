Jan Mulder: ‘Woest trapte Zirkzee iets dat op de grond lag heel hard weg. Hij kan het dus wel’

Na zijn debuut werd de nieuwe spits van Anderlecht, Joshua Zirkzee, door de Belgische pers bejubeld: ‘Die baltoetsen!’ Een baltoets, lezer, is de voortzetting van een aanval of deelname aan een een-tweecombinatie via een minuscule voetbeweging. Vooral Zuid-Amerikanen (Maradona, Zico, Socrates) blinken uit in deze techniek. De brede, stroperige halmen van de velden verplichten de spelers tot een korte, venijnige baltoets, anders krijgen ze de bal niet uit het gras. Ook het spelen op rul zand, wat ze als kind doen, is behulpzaam voor de ontwikkeling van de baltoets.

Baltoets, goed woord. ‘Burgemeester Baltoets was deze ochtend laat opgestaan. Juffrouw Onweer zat al aan haar bureau toen hij binnenkwam. Waar is mijn pijp, foeterde Baltoets. In het rek, Douwe, zei juffrouw Onweer. Ze begon de lippen vuurrood te stiften, daar werd Baltoets altijd reuzeblij van.’

De bewondering voor Zirkzee verdween zo snel als ze gekomen was. In de kwalificatie voor de derderangscompetitie Conference League tegen Vitesse werd hij gewisseld. Plots kwam er leven in Zirkzee, ja, zelfs woede: op de tribune gearriveerd, trapte hij iets dat op de grond lag heel hard weg. Hij kan het dus wel. Een paar dagen later, in Genk, was van die gezonde agressie niets meer over. Verlegen, moe, slap, Zirkzee. Hij leek met zijn gedachten elders te zijn. Zelfs zijn baltoets kregen we niet te zien en in de rust mocht hij in de kleedkamer blijven.

Beeld BELGAIMAGE

Voortijdige bewondering komt vaker voor in België. Men staat hier onmiddellijk in vuur en vlam als een verse aankoop, bij voorkeur een Nederlander, één mooi doelpunt maakt of met één knappe dribbel het thuispubliek op de banken krijgt. De clubwatcher was na de eerste goal van Bas Dost bij Club Brugge al gesmolten: ‘Het ontbrekende stukje in de puzzel.’ Een topspits is Bas Dost niet. Wel een goeie. De opwinding ebde geleidelijk aan weg en Bas is alweer een tijdje invaller.

Alexander Büttner verhuisde in 2016 van Dinamo Moskou naar RSC Anderlecht. In Moskou hadden ze schoon genoeg van hem, maar Anderlecht was niet vergeten dat hij op een blauwe maandag het shirt van Manchester United had gedragen en een foto bezit met manager Ferguson. Clubs als Manchester United zijn doorverkoophuizen van over de hele aardbol geraapte talenten. Contract geven, niet goed genoeg bevinden, verhuren die handel. Zo is de politiek.

Büttner was een leuke speler. Hij vond dat zelf ook, en dat misverstand werd hem fataal. In de eerste week van zijn verblijf bij Anderlecht publiceerden kranten en sportmagazines ook nog lyrische stukken met double-spreads van Alexander in een auto, en toen was het gedaan met zijn carrière in het Astridpark. Büttner had het gemaakt voordat hij een bal had geraakt en dat kan niet. Momenteel woont Alexander Büttner in Waalwijk, waar hij bij RKC een modaal contractje kreeg. (Ooit had Büttner bij het grote Anderlecht gespeeld, waar hij 2 miljoen per jaar verdiende, en in Brussel zijn ze natuurlijk niet gek, was de redenering in Waalwijk.)

Noa Lang is de laatste in de rij spelers die in anderhalf uur op een zondagmiddag heel België aan zijn voeten kreeg. Na de 6-1-nederlaag in Gent en het zoveelste ietwat pedante optreden van Noa is het enthousiasme getemperd. Jammer, ik zie hem graag wervelen, maar het kwam niet onverwacht: zijn baltoets gaat gepaard met maniertjes.