Jan Mulder: ‘Zou Xavi in Dembélé echt de verlosser van Barcelona’s ongemakken vermoeden?’

Ousmane slaapt ’s nachts niet. Hij eet. Tussen de dozen fastfood door knabbelt hij aan borrelnoten. Zakken vol. En natuurlijk ‘FIFA’ en ‘Fortnite’ spelen, tot de zon opkomt. Ousmane is dientengevolge te laat op de training. Zijn club heeft nu een privéchef-kok voor hem bedacht, plus een persoonlijke beveiliger ter bescherming tegen andere verleidelijke hobby’s die zijn conditie kunnen aantasten.

FC Barcelona kocht Ousmane Dembélé in 2017 van Borussia Dortmund voor de prijs van 145 miljoen euro. Sindsdien was Dembélé meestal geblesseerd, ziek, moe of onbereikbaar. Dit seizoen speelde hij nog geen minuut in de competitie. Twee weken geleden viel hij in de Champions League in tegen Kiev en hij strompelde een kwartier later naar de kleedkamer. Verrekking in de hamstring. Daar kan Dembélé niks aan doen, hij heeft moeilijke spieren. Goed voor zijn sport leven en toegewijd trainen is dus geboden, maar ja, ’s nachts staat de beveiliger in de straat en de persoonlijke chef-kok zit weer thuis: ze kunnen zijn chocolaatjes niet meer verstoppen en hem daarna in slaap neuriën. De volgende ochtend daagt Ousmane niet op voor de training, hij is nog buiten westen.

De nieuwe coach van FC Barcelona, de geliefde en fenomenale oud-middenvelder Xavi Hernández, zette als hoogste prioriteit dit op zijn verlanglijstje: stante pede Dembélés contract openbreken en verlengen. Onbegrijpelijk sympathiek. Zou Xavi in Dembélé echt de verlosser van Barcelona’s ongemakken vermoeden? Op de schaarse goeie dagen is Ousmane Dembélé een geweldige rechtsbuiten, maar Xavi maakt waarschijnlijk dezelfde denkfout als de coaches vóór hem die Dembélé in het gareel probeerden te krijgen: ‘Dat gaat mij wel lukken.’

Beeld BELGAIMAGE

Xavi besteedde tijdens zijn presentatie geen woord aan zijn voorganger Ronald Koeman, net als hij in het verleden een groot speler van FC Barcelona. Onbegrijpelijk onsympathiek. In plaats daarvan somde hij de manieren op waarmee de door slechte resultaten (Koeman?) en miljardenschulden afgegleden topclub – bij de laatste thuiswedstrijd tegen Alavés zaten er dertigduizend toeschouwers in Nou Camp, onder wie tienduizend Japanners die Messi wilden zien – weer de beste ter wereld zal zijn: ‘Winnen, winnen, winnen. Door alles te geven, met een waardige houding en spel in de geest van Johan Cruijff en Pep Guardiola, ons DNA.’

Dembélé kan volgens Xavi ook de beste van de hele wereld worden en Barça bezit een stuk of wat jonge sterren die dat in zich hebben. Volgens de nieuwe trainer dan. De tieners Gavi en Nico hebben onlangs een contract getekend waarin een afkoopsom van 1 miljard werd opgenomen. Een rijke toekomst lonkt.

Xavi doet me denken aan Kompany. Vincent droomt ook van een oud DNA: We are Anderlecht; altijd willen winnen; looplijnen trainen; koppeltjes finetunen opdat ze elkaars looplijnen snappen; automatismen en laatste passes erin slijpen; met drie, twee of anderhalve spits druk zetten of met z’n allen geniepig inzakken. De theorie klopt als een bus en de groep knikt braaf. Toch moet Kompany na elke wedstrijd constateren dat de jongens enkele van zijn consignes niet correct hebben uitgevoerd. Sint-Truiden was beter.

Xavi zal met Barcelona tegen dezelfde muur lopen. De twee coaches zien in al hun positieve streven de ware reden van het eindeloze geploeter over het hoofd: te veel slechte spelers in het elftal. Het boek Pep erbij halen is zinloos. Je kunt ze ook dagelijks uit de ‘Grote vogelencylopedie’ voorlezen, maar je wint niet van Sint-Truiden.