‘Jean-Marie Dedecker doet mijn ouders groot onrecht aan door te beweren dat hij niet veel kansen heeft gekregen’

Mijn broer, Jean-Marie Dedecker, beweert in Humo 4329 dat hij is opgegroeid in een kansarm gezin met zeven kinderen. Mijn vader was ambtenaar, hoofdcontroleur bij de WZK, het huidige Aquafin en moeder was huisvrouw.

Alle kinderen, vijf jongens en twee meisjes, hebben zonder onderscheid alle kansen gekregen om zich te ontwikkelen en van kinderarbeid vanaf de leeftijd van 12 jaar was zeker geen sprake. De minimumleeftijd om te werken als jobstudent was toen 14 jaar. We waren alle zeven lid van de Chiro en gingen elke zomer mee op kamp. Bij elke schoolreis waren we van de partij. Vier jongens waren lid van de judoclub, de jongste speelde voetbal.

Jean-Marie heeft Latijnse humaniora gevolgd in de colleges van Nieuwpoort en Veurne. Hij heeft ook mogen deelnemen aan de veertiendaagse schoolreis naar Rome tijdens de paasvakantie van het laatste jaar humaniora.

Na zijn humaniora heeft hij zich ingeschreven aan de RUGent, bij de faculteit geneeskunde. Hij slaagde echter niet in het eerste jaar. Hij heeft toen van mijn ouders een tweede kans gekregen, alhoewel er toen nog twee zonen een hogere studie deden. Jean-Marie is dan gestart in de eerste kandidatuur rechten, maar heeft in de loop van het academiejaar zijn studie stopgezet.

Hij doet mijn ouders groot onrecht aan door te beweren dat hij in zijn jeugd niet veel kansen heeft gekregen. Dit stuit me enorm tegen de borst. We zijn opgegroeid in een warm nest, hadden niets tekort en hebben alle kansen gekregen. We kunnen niet dankbaar genoeg zijn voor de mooie, zorgeloze jeugd die we mochten beleven. Niet iedereen heeft dat voorrecht.

Claire Dedecker, Westende.

