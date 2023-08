‘Jean-Marie is een populist en een opportunist’

‘Ik blijf erbij: de klimaatverandering is een zegen voor de kust. Ik wil van Middelkerke het Saint-Tropez van België maken, met palmbomen op de zeedijk, dolfijnen die voorbij zwemmen en verse inktvis op tafel. Ik hou niet van het apocalyptische gejank van de klimaatactivisten, die iedereen bang willen maken.’ Neen, dat is geen uitspraak van één of andere zatte tooghanger na zeven zware streekbiertjes, maar van Jean-Marie Dedecker in Humo 4329.

Jean-Marie Dedecker is van plan een nieuwe partij op te richten om de traditionele partijen nog meer schade toe te brengen en het politieke landschap van Vlaanderen nog meer te versnipperen, én om zijn zoon de politiek binnen te loodsen. Dat is de man die anderen nepotisme verwijt en fulmineert tegen politieke dynastieën.

Dedecker heeft zijn politieke loopbaan geënt op de mensen naar de mond praten, tegen schenen schoppen en gewoon averechts zijn. Dedecker is een populist en een opportunist tot in de kist. Alsof Vlaanderen nog niet genoeg verdeeld en virtueel onbestuurbaar zal zijn na 2024.

Guy Bervoets, Koersel.

