‘Jean-Marie wilde juridische stappen zetten tegen het koningshuis, tot hij begon te vrezen dat het hem stemmen zou kosten’

Er was een tijd dat ik goede contacten had met Jean-Marie Dedecker. Toen hij nog geen burgemeester van Middelkerke was, stelde ik hem voor om als republikeinen juridische stappen te ondernemen tegen het koningshuis. Dat is namelijk in strijd met artikel 1 en artikel 21 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Artikel 1 zegt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren. Het kan dus niet dat de monarchie op basis van erfelijkheid al die privileges krijgt. Artikel 21 zegt dan weer dat we door vrije verkiezingen onze vertegenwoordigers kunnen kiezen, terwijl wij in onze monarchie nooit ons staatshoofd kunnen kiezen.

Dedecker was akkoord om samen een procedure te starten. Die zou natuurlijk veel geld en tijd kosten, maar hij stelde me gerust: ‘Ik heb nog een oorlogskas uit de tijd dat ik in het parlement zat.’

Kort voordat hij zich kandidaat zou stellen als burgemeester van Middelkerke belde hij me op en zei dat de procedure geen optie meer was, omdat ze hem stemmen zou kosten.

Ook dát is Jean Marie Dedecker.

Piet Wittevrongel, Blankenberge

