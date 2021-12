Jean Paul Van Bendegem: ‘Het voorbije jaar was ‘a tale told by a fucking lot of idiots’.’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

JEAN-PAUL VAN BENDEGEM «Als ik Shakespeare mag parafraseren: het voorbije jaar was ‘a tale told by a fucking lot of idiots’. Trend: de mens is echt geen multitasker. Pandemie én klimaat, onmogelijk om de twee gelijktijdig aan te pakken.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

VAN BENDEGEM «Beste tv: ik was zeer aangenaam verrast door ‘Onder vuur’ (Eén), over de perikelen van de brandweer in Oostende. Het slechtste heb ik weer eens gemist en de afkorting van sociale media is sm, dat zegt genoeg.»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

VAN BENDEGEM «Dans: ‘Dances of Death’ van Michiel Vandevelde, een sublieme choreografie met muziek die blijft plakken, rond een thema dat we het liefst mijden. Boek: ‘Inventaris van enkele verliezen’ van Judith Schalansky. Wanneer krijgt zij de Nobelprijs?

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2022 (ten goede of ten kwade)?

VAN BENDEGEM «Ten goede voor iedereen: door corona hebben de meesten beseft dat we een mensheid vormen. Laat ons die gedachte blijven koesteren, ook zonder corona. Ten kwade: sorry, daar steek ik geen tijd (meer) in.»