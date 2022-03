Joël De Ceulaer: ‘Wouter Beke liegt in Humo over mijn column’

Wouter Beke / Joël De Ceulaer Beeld Saskia Vanderstichele / Diego Franssens / Humo

Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) heeft vast een aantal verborgen talenten, maar begrijpend lezen hoort daar niet bij. In een interview met Humo van dinsdag 29 maart, dat onder meer gaat over wat er onder zijn politieke verantwoordelijkheid misliep in een aantal crèches, zegt hij dat ik in een column schreef dat ‘alleen een kinderziekenhuis bombarderen, zoals Poetin doet, nog erger is’. Let op dat woord ‘alleen’. Uiteraard is een ziekenhuis bombarderen erger, maar ik zou dus geschreven hebben dat ‘alleen’ die oorlogsmisdaad erger is dan wat in een paar Vlaamse crèches gebeurde. Onzin. Ik zou wel gek zijn om zoiets bespottelijks te schrijven. Ik kan er stevig tegenaan gaan in mijn zaterdagse brief in De Morgen, maar ik heb grenzen. Wouter Beke liegt. Ik heb dit geschreven: ‘Akkoord, een kinderziekenhuis verwoesten is erger, maar dit kan ook al tellen.’ Bekijk de logische structuur: ‘X is erger, maar Y kan ook al tellen.’ Er staat niet: ‘Alleen X is erger dan Y.’ Er staat: ‘X is erger, maar Y is toch ook al een beetje erg.’ Nog wat voorbeelden. ‘Iemand met een baseballbat doodknuppelen op een podium is erger, maar die klap van Will Smith kon ook al tellen.’ ‘Een huis slopen is erger, maar de stoelen vernielen kan ook al tellen.’ ‘Een wanbeleid voeren waardoor mensen sterven in rusthuizen is erger, maar iemand verkeerd citeren kan ook al tellen.’ Enzovoort.

Dat Beke mijn brieven onbeschoft vindt, en zich erdoor gekwetst voelt, waardoor hij op zijn beurt eens wil uithalen naar mij: moet kunnen. Wie zich in de keuken bevindt, moet tegen de hitte kunnen. Maar liegen? Dat heb ik niet graag. En van Jezus mag het ook niet.

Joël De Ceulaer, De Morgen

