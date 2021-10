Kamal Kharmach: ‘Ook voor mijn nichtje met mentale problemen is er nergens plaats in een instelling’

Na wat er gebeurd is in Kortrijk, moet mij iets van het hart. Ik heb zelf een nichtje van 13 jaar oud dat het mentaal moeilijk heeft. Daardoor kan ze ernstige woede- en agressieaanvallen krijgen. Ook zij lijdt daar erg onder. We hebben hulp gezocht bij psychologen, maar ze heeft veel intensievere begeleiding nodig. We hebben geprobeerd haar in een psychiatrische zorginstelling te laten opnemen, maar er is nergens plaats.

De agressieaanvallen namen toe in ernst en frequentie. We zijn meermaals naar de spoedafdeling gegaan – tot vijftien keer toe – en we hebben de dokters gesmeekt om haar door te verwijzen, maar opnieuw bleek er nergens plaats te zijn. Het excuus dat we ook te horen kregen: ‘Hoe erg het ook met haar is gesteld, en zijn mensen die er nog erger aan toe zijn, en ook voor hen is er geen plaats.’

Haar agressie werd zo erg dat haar ouders er telkens de politie bij moesten halen. Dat deden ze met opzet, omdat op die manier een dossier over haar wordt samengesteld en aangevuld. Kunt u zich dat inbeelden? Niet dat het veel helpt: er is nog altijd nergens plaats.

Uiteindelijk is ze, na agressie tegen de dokters, opgenomen in een gesloten instelling voor jeugddelinquenten. Dat is niet waar ze hoort te zitten, maar ze verblijft in een speciale afdeling, ze voelt zich daar veilig en de verplegers doen keihard hun best.

Dat is geen alleenstaand geval, en als de politici er niets aan doen, zullen de problemen alleen maar groter worden. Ze mogen zich gelukkig prijzen dat de situatie in Kortrijk niet is geëscaleerd, anders kleefde er bloed aan hun handen. Elke zorgverlener, dokter, agent en jeugdrechter zegt hetzelfde: er is geen geld en geen plaats. Dat maken ze de politici ook duidelijk, maar er wordt niets ondernomen. Hopelijk zullen ze nu wakker schieten, maar voor veel mensen is het te laat, veel gezinnen zijn al verwoest.

Dames en heren politici, neem wat minder selfies en doe er iets aan. En aan iedereen in een soortgelijke situatie: sterkte.

Kamal Kharmach, via mail.

