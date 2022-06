‘Kan ik wat meer informatie krijgen over de minst debiele flutwijven die straks nog bij Junior verschijnen?’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

Zoals m’n tienduizenden fans weten, kom ik dikwijls op de televisie. Op die manier leer je natuurlijk een aantal mensen kennen. Daar zitten zowel bekende als onbekende klojo’s tussen. De bekende zaten vaak met mij samen in een show, en na de opname dronken we een glas en praatten we een kwartiertje à een halfuurtje, want vervolgens reed ik bij voorkeur spoorslags naar huis voor de avond- of nachtwandeling met m’n hond. Tot de leukste bekende mensen die ik in m’n jaren als tv-figuur heb ontmoet, behoorden Reinhilde Decleir, Ella Leyers en Axelle Red, die weliswaar kleine tieten heeft, maar die me in 1991 toevertrouwde dat ze enorm verliefd op me was. Maar ik zei tegen haar: ‘Red, zonder grote tieten moet je bij mij niks komen zoeken.’

En dan zijn er de onbekende pipo’s, die meestal achter de schermen werken: regisseurs, scriptgirls, decorbouwers, loopjongens, securitykerels, koffiejuffrouwen, producenten en directeurs. Dank zij m’n vriendschap met enkele van de laatstgenoemden blijf ik op de hoogte van wat de zenders in de pijplijn hebben zitten. Dan bel ik naar zo’n hotemetoot en ik vraag: ‘Komt er niets nieuws aan?’ Dan vertellen ze mij wat belangrijk is.

Zo wist ik al in september van vorig jaar dat men op zoek zou gaan naar een naaidoos voor die vervelende eikel van een Junior Planckaert. Dat nieuws is intussen openbaar gemaakt, en 674 kandidaten hebben zich aangemeld. De eerste aflevering van de zoektocht is zelfs al uitgezonden, maar was een maat voor niks. Dus belde ik opnieuw naar één van de ingewijden, en ik vroeg: ‘Kan ik wat meer informatie krijgen over de minst debiele exemplaren van de nog te verschijnen flutwijven?’ Een uurtje later kreeg ik een mail met die informatie. En derhalve kan ik heel wat kwijt over een stuk of dertig van de sletten die in de komende afleveringen een relatie willen met godbetert iemand die Junior heet. Ik zal me hier thans beperken tot de gegevens van vijf mogelijke partners voor Planckaert. Zo heb je Cindy Van de Meulebeke uit Waregem. Cindy is 14 jaar oud, valt op oudere mannen, lijdt aan de ziekte van Crohn en moet per dag minstens twaalf keer kakken. Zij vermeldt dat dat haar seksuele leven niet in de weg staat, tenzij ze per ongeluk de kop van haar vriend volschijt terwijl die haar aan het beffen is, de viezerik. Uiteraard wensen wij Cindy veel succes toe.

Wie mogelijk ook succes zal kennen, is Aliëtha Spermos uit Poperinge. Zoals haar naam doet vermoeden, is Aliëtha geen Vlaams mokkel. Zij kwam op 7-jarige leeftijd met haar ouders van Griekenland naar hier, op de vlucht voor de fiscus, omdat haar vader met z’n goeddraaiende leguaankwekerij op het eiland Kos in vijfendertig jaar geen cent belastingen had betaald. In Lendelede heeft hij zich ontpopt tot cliniclown Georgios, en gelukkig betaalt hij hier in België wel keurig z’n belastingen. Z’n dochter Aliëtha (32) is tijdens z’n werk als clown z’n assistente, en vertaalt in die functie z’n moppen van het Grieks naar het West-Vlaams.

Een derde kandidate is Rita Den Drucker uit Bree. Rita is reeds 59 jaar, maar nog jong van geest. Zo gaat zij regelmatig naar concerten van Adamo, Koen Crucke en Will Tura. Zij valt op jongere mannen zoals haar zoon Pierre (29), hoewel zij dat gerucht ontkent. ‘Ik weet niet eens dat Pierre drie moedervlekken op z’n stijve lul heeft,’ verklaarde zij. Wat haar aan Junior bevalt, is z’n wijkende haarlijn. Ulrike Janssens uit Waarschoot valt dan weer op de intellectuele capaciteiten van Junior, vooral als hij praat over een haag scheren, een bok castreren of een muur schilderen. ‘Ik beweer niet dat ik alles versta van wat hij zegt, maar toch ongeveer 25 procent.’ Ulrike, die altijd eerlijk is, geeft toe dat ze frigide is, en daarom het verschil tussen een clitoraal en een vaginaal orgasme niet kent. Ze hoopt dat Junior haar dat zal leren kennen. Ten slotte is er Sylvie Verpoorten uit Wilrijk, die zich heeft ingeschreven omdat ze zich voor alles inschrijft, onder meer voor ‘Blokken’, waarvoor ze niet door de selectieronde raakte omdat ze niet wist wat de hoofdstad van Nederland is. Ze zei ‘Holland’ en dat was fout. Zo, dat waren de vijf boeiendste kandidates van de 674. Junior zit allicht nu al te likkebaarden, de geile aap.