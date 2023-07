‘Kasper Dolberg is een prachtige speler, maar hij oogt doodongelukkig’

Gevraagd naar zijn mening over de aankoop van de Deense spits Kasper Dolberg door de twee Deense Anderlecht-bazen Fredberg en Riemer zei oud-voetballer Morten Olsen in Het Laatste Nieuws dat Dolberg vertrouwen nodig heeft, zich veilig moet voelen. Wordt aan die voorwaarden voldaan, en dat schijnt het geval met al die Denen om hem heen, dan kan Kasper opnieuw zijn oude Ajax-niveau bereiken, aldus Olsen. Op het einde van zijn betoog plaatste hij nog wel een kanttekening: ‘Dolberg is een jongen die zijn temperament een beetje tegen heeft’. Met José De Cauwer zeggen wij: ‘Inderdaad.’

Er zit een stoïcijn in de kleedkamer. Ik zag ooit een interview waarin zijn ouders vertelden dat ze nauwelijks verbaal contact met hun zoon hadden. Alles speelt zich af in zijn binnenste. Kasper windt zich niet op, zijn doelpunt uitbundig vieren laat hij aan ploegmaats over. Lusteloze lichaamstaal zegt in zijn geval ook niet veel: in z’n eerste jaar als professional bij Ajax scoorde Dolberg aan de lopende band de spectaculairste goals. AS Monaco deed een bod van vijftig miljoen op hem, Ajax wees het af in de veronderstelling dat er meer in zat. Toen ging het bergaf en werd Dolberg verkocht aan OGC Nice. Na een redelijk succesvol eerste seizoen aan de Franse zuidkust raakte hij ook daar zijn instinct in het strafschopgebied kwijt. Hij werd uitgeleend aan Sevilla, de stad met het heetste temperament van Spanje. Medespelers, club en pers gaven ten langen leste de moed op omdat hij nooit iets terugzei. Na Sevilla huurde Hoffenheim hem, maar Duitsland bleek al helemaal geen raad te weten met de stille einzelgänger.

Beeld Photo News

De leiders van Anderlecht denken hem weer aan de praat te kunnen krijgen. Na enkele voorbereidende gesprekken met Kaspers adviseurs werd de zaak beklonken in Neerpede. Dat ging – ik was er niet bij – zo. Directeur Fredberg opent met: ‘Kopje koffie?’ Dolberg schudt het hoofd. ‘Iets anders?’ Hoeft niet. ‘Heb je er zin in?’ Kasper knikt. Een stilte volgt. Ondertussen worden op een muur beelden van flitsende doelpunten uit zijn eerste jaar bij Ajax geprojecteerd. Fredberg en Riemer kijken geïnteresseerd, Dolberg naar beneden. Stilte. Was het minimalistisch theater, de toeschouwers zouden schik kunnen krijgen in de beklemmende nietszeggendheid, zelfs de humor ervan inzien, en zich naar het puntje van de stoel schuivend afvragen: ‘Hoe eindigt dit?’ Met het aanbod van een contract voor vier jaar. Dat lukte: tekenen doe je zwijgend.

Na Morten Olsen gaf topanalist Aad de Mos zijn mening over de transfer: ‘Ik vrees het ergste. Goede techniek en handelingssnelheid, mist gif.’ En zijn geweldige seizoen bij Ajax dan? Aad: ‘Eén goed seizoen, ja. Dat kan weleens met spitsen. Ik noem dat casinogeluk.’ Mooi woord, maar 34 weken aan een stuk geluk hebben is statistisch onmogelijk. Dolberg is een prachtige speler, hij oogt alleen doodongelukkig. En dat, die combinatie van twee ogenschijnlijk onverenigbare eigenschappen in één en dezelfde topsporter, maakt hem zo bijzonder. Er is in de hele wereld maar één Dolberg. Geniet van de apathie waarin hij gevangen lijkt te zitten en blijf vooral goed opletten: op de bodem van zijn overpeinzingen is Kasper er plots als de kippen bij en devieert hij de bal met nauwelijks waarneembare virtuositeit in het net. Komt dat zien.