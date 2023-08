‘Klimaatactivisten zijn niet allemaal idioten’

Beste Maurits Vande Reyde (Open VLD),

Het is half augustus, voor de leerkrachten betekent dat vaak genoeg de draad terug in het stopcontact steken. Ik weet het, jullie in het parlement hebben nog vrij tot ergens eind september, maar zie, ik kan niet wachten met mijn vraag want straks zitten de studenten weer in de schoolbanken en komen ze na de vakantie weer met allerlei vragen op de proppen.

Op 13 juli liet u in een TikTok-filmpje onder andere weten dat ‘klimaatactivisten idioten zijn van de ergste soort’. Ik wil met mijn studenten graag die mening analyseren. Laten we wel wezen, meneer Vande Reyde, het is een mening die bedoeld is om te beïnvloeden, te overtuigen, want waar dient een mening op Instagram of Tiktok anders voor? En u hebt stemmen nodig, toch? Een reden te meer dus om met een onderzoekend oog te kijken naar die uitspraak.

Om te beginnen zal ik het onderwerp van de zin, ‘Klimaatactivisten’, aanpakken. Ik schrijf het woord in het groot op bord en stel daarbij de volgende vragen: wat is een activist en wat doet hij of zij om hem/haar activist te noemen? Maar wat is dan een klimaatactivist? Wanneer ben je dat? En is er dan een probleem met dat klimaat? Of niet? Ben je altijd een klimaatactivist, ook als je alleen maar instemt met de boodschap dat ons klimaat naar de f*cking kloten gaat als we niets doen? Indien niet, welk klimaatdinges ben ik dan wel? Een klimaatwappie, klimaatgestoorde? Ik weet het niet, zegt u het maar. Toch hoop ik dat we ook met de klas tot een gewogen besluit kunnen komen over de correcte betekenis van het woord.

Daarna stap ik over naar ‘idioten’ en zal ik het woord in het groot naast het vorige neerschrijven, met een gelijkheidsteken tussen beide en zal opnieuw op dezelfde manier te werk gaan. Wat is een idioot, wat moet je doen (of niet doen) om een idioot genoemd te worden? Bestaat er een accurate definitie voor? Ben je eens idioot, altijd een idioot?

Ik zal mijn studenten laten zoeken naar de zo precies mogelijke betekenis van het woord, op Wikipedia, in de van Dale, in papers, noem maar op. Want is kennis vergaren, antwoorden zoeken, denken, vergelijken, analyseren, afwegen, de wetenschappelijke waarheid achterhalen, net niet het onderwijs dat u wilt? Ik vraag het voor de zekerheid toch maar, omdat ik me kan inbeelden dat dat lastig kan zijn voor u. Want zie, door grondig dat wetenschappelijk/schoolse werk te leveren, in de letteren weliswaar, zal de uitkomst wellicht zijn dat klimaatactivisten verre van allemaal idioten zijn. Ongelijk krijgen is moeilijk voor een politicus, ik besef dat, daarom zou het kunnen dat u op een dag toch de kriebels krijgt van dat soort onderwijs. Laat het ons op tijd weten.

We zijn nooit zeker van de goede uitkomst, dat ben je nooit in de wetenschap, je hebt alleen de dichtst mogelijke waarheid te achterhalen. Daarom moet je onderzoek grondig zijn en dus stap ik over naar het volgende twee woorden uit uw zin: ‘ergste’ en ‘soort’. Dus zullen in de les mijn volgende vragen deze zijn: ‘Bestaan er erge, minder erge, bovengemiddeld erge en ergste idioten? Wanneer is iets erg? En kun je dan de mensengroepen opdelen in soorten, net zoals je dat met diersoorten, plantensoorten en soorten plastic hebt?’ Het is knap van u dat u nuance probeert te geven aan het begrip idioot, daar moet een goed onderwijs verlangende politicus het voorbeeld in geven, waarvoor dank, maar volgens mij is een idioot toch gewoon een idioot, meneer Vande Reyde.

Ik zal het de studenten niet voorzeggen, maar ik vermoed dat ze bij die laatste kwestie tot dezelfde conclusie zullen komen als ik. En als dat niet zo is, dan beloof ik u dat ik de vlag van Shell in de klas zal ophangen en de studenten zal vragen op te staan, de hand op het hart te leggen en samen respectvol kijkend naar de vlag de leuze zullen declameren waarmee u uw zelfde filmpje beëindigt: ‘Leve olie!’

Manu Vanhaverbeke, via mail.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: