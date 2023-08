‘Knokke is meer dan leeghoofdige luxe en zuippartijen op het strand’

Het succes van de tv-serie ‘Knokke off’ komt niet uit de lucht vallen. Niet zozeer vanwege de kwaliteit ervan, eerder omdat ze tegemoet komt aan het beeld dat de gemiddelde Vlaming zich van Knokke heeft gevormd. De serie bevestigt alle clichés die van de badplaats als een decadent oord van luxe, snobisme en arrogantie, eigenlijk het absolute tegendeel van het volkse en populaire Blankenberge.

‘Knokke off’ appelleert dus aan de afkeer van de kijker. Maar onderhuids sluimert natuurlijk ook wat afgunst. Want wie wil nu geen mooie villa in Knokke-Le Zoute en zich laten verwennen in een exclusieve strandbar? Zo inclusief zijn we echt niet, ook al denken we misschien van wel.

Natuurlijk is Knokke snobistisch en een speeltuin voor de rijken, daar teert de plek al een eeuw op. Maar de stad heeft ook andere dingen voortgebracht dan wat ‘Knokke off’ ons voorschotelt. Mijn ouders, bijvoorbeeld, brachten me in de jaren 60 een mate van knokkofilie bij: in mijn prille jeugd al was Knokke een vaste uitstap, en als volwassene zou mijn liefde voor de badstad nooit wijken. Het Belgische Deauville belichaamde nu eenmaal beschaving en elegantie. Alles was er mooier: de architectuur en de villa’s met hun strooien dak in het bijzonder, de natuur, de duinen, de winkels, de vele kunstgaleries, zelfs de mensen… Je mag die liefde oppervlakkig noemen, maar ze mag benoemd worden.

Ik ga er geen litanie van maken, de lijst is lang en de namen zeggen u misschien niets meer, op Martin Scorsese, Niki de Saint Phalle, Yoko Ono en Keith Haring na. Of doet Kenneth Anger toch een belletje rinkelen? Dan hebt u misschien ook van het EXPRMNTL-festival gehoord, dat tussen 1949 en 1975 van Knokke een soort Tomorrowland van de kunsten maakte? Zelfs The Rolling Stones vermeldden Knokke-Le Zoute in de hoestekst van hun tweede elpee (1965). Om maar te zeggen: Knokke is meer dan het icoon van leeghoofdige luxe en zuippartijen op het strand.

We zijn intussen ver verwijderd van de avant-garde en de cultuur die Knokke in de vorige eeuw uitstraalde. Maar zelfs al wordt er te veel afgebroken, het is mijn museum geworden.

Patrick Spriet, Oostkamp

