Toen ik in 1973 na mijn studie meteen kon starten als leraar in het secundair onderwijs, waren er bij wijze van spreken leraren te veel. Directeurs konden voor de meeste vakken kiezen uit tal van kandidaten met het vereiste diploma en een pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Nu zijn er zowel voor het secundair onderwijs als voor het basisonderwijs veel te weinig gediplomeerde kandidaten. Directies vinden nog nauwelijks gegadigden. Hoe is het in hemelsnaam zover kunnen komen?

Niemand kan om de vaststelling heen dat de job van leraar de jongste jaren aan respect heeft ingeboet. Leerkrachten presteren in de ogen van hun criticasters belachelijk weinig uren, kunnen vastbenoemd worden en beschikken over veel vakantie en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Maar de uren die leraren spenderen aan de voorbereiding van de lessen en de correctie van taken, examens en andere proeven, evenals aan de begeleiding van de kinderen en adolescenten, worden gemakshalve vergeten.

Bovendien is de samenstelling van de leerlingenpopulatie de jongste dertig jaar drastisch gewijzigd, van een nagenoeg homogeen Vlaams naar een heel multicultureel en gediversifieerd publiek. Ook de mentaliteit van de leerlingen en hun ouders is veranderd. De autoriteit van de leraar is niet langer vanzelfsprekend.

Veel jonge leraren haken af door het gebrek aan respect. Daarom moeten ze meer dan ooit gepast begeleid worden. Want met gastleerkrachten, zij-instromers of andere gegadigden die niet over het vereiste pedagogisch bekwaamheidsbewijs beschikken, zal het lerarentekort niet opgelost worden. Ook het voorstel om leerkrachten zo flexibel mogelijk in te zetten of het - in de ogen van sommigen veel te rigide - stelsel van bekwaamheidsbewijzen onderste boven te gooien, is geen oplossing.

Kwalitatief hoogstaand onderwijs vereist in de eerste plaats kwalitatief goed opgeleide leraren, zowel inhoudelijk als didactisch-pedagogisch.

Michel Van Uytfanghe, Wetteren.

