Lezers over partnergeweld: ‘De fysieke vernederingen vond ik niet zo erg, maar de psychische waren een hel’

‘Ik heb me er nu bij neergelegd dat ik mijn kinderen niet meer zal zien’

Ik wil graag reageren op het artikel over partnergeweld tegen mannen in Humo 4262. Vooreerst wil ik Thierry Catry bedanken voor zijn moedige getuigenis. Toen ik het artikel las, was het alsof ik in een spiegel keek.

Toen ik jaren geleden in het buitenland werkte, heb ik daar mijn vrouw kennen. We trouwden en in het begin ging het goed. Alles veranderde echter toen we onze zoon kregen. Daarna kregen we nog een dochter, maar dat heeft zij eigenlijk afgedwongen, al ben ik uiteraard blij dat mijn dochter er is.

Ik heb ginds een huis, een auto en onze inboedel gekocht, maar op haar naam, omdat zulke aankopen niet eenvoudig zijn voor een buitenlander. Daarna besloten mijn ­schoonouders en mijn schoonbroer bij ons te komen inwonen, zonder dat ik werd gehoord. Dat zette veel druk op de relatie met mijn vrouw, want de schoonfamilie trok altijd partij voor haar.

De fysieke ­vernederingen vond ik op zich niet zo erg, maar de psychische vernederingen waren een hel. De subtiliteit waarmee ik werd kapotgemaakt, heeft me gek gemaakt. Ik ben verschillende keren bij de politie moeten komen voor vermeende slagen en verwondingen, maar ik heb nooit fysiek geweld gebruikt. En geloof me, in dat land heb je liever niets met de politie te maken, laat staan dat je er in gevangenis wilt belanden. Ik vluchtte in de drank om alle ellende te vergeten, maar dat maakte de zaken er niet beter op.

Ik heb uiteindelijk besloten om te scheiden. Uiteraard waren alle bezittingen voor haar en ik heb een wurgcontract moeten tekenen om uit de echt te kunnen scheiden. Ik betaal ontzettend veel alimentatie, en mijn ex smijt het geld over de balk. Tijdens de coronacrisis zat ze bovendien zonder werk en heb ik geld moeten sturen, zodat ze de crisis kon overleven. Als vader probeer ik vooral mijn kinderen te helpen, maar ze zet hen constant tegen me op. Toch bleef ik haar financieel ondersteunen, maar dan vooral voor mijn kinderen. Ik hoopte dat het getreiter dan zou stoppen, maar het straffe is dat het escaleert, zelfs na al die jaren.

Ik heb me er nu bij neergelegd dat ik mijn kinderen niet meer zal zien. Ze mogen me niet meer komen bezoeken in België en ik durf niet meer naar ginder te gaan: ze heeft het al een paar keer voor elkaar gekregen dat ik werd opgepakt door de politie. Mijn vader zaliger zei dat mijn kinderen ooit zullen begrijpen wat er allemaal is gebeurd, en dat ze altijd mijn kinderen zullen blijven. Daar put ik troost uit.

Nu ben ik samen met de liefste en meest begripvolle vrouw ter wereld en hebben we drie kindjes.

Ik wens alle vaders die met een psychopathische vrouw opgescheept zitten, veel moed.

‘Ik heb mijn vrouw alvast het artikel over partnergeweld opgestuurd’

Toen mijn vrouw stiekem mijn bankrekening en mijn e-mails controleerde, ontdekte ze dat ik het geld van de verkoop van mijn onroerend goed en fondsen doorsluisde naar mijn kinderen uit mijn vorige huwelijk, en naar mijn kleinkinderen. Daarmee hoop ik hen belastingvrij een mooie vervroegde erfenis te bezorgen. Ik denk inderdaad nog drie jaar te leven, en dan hoeven ze geen successierechten te betalen. Mijn vrouw werd plots bang dat ze niets zou erven, en besloot halsoverkop de scheiding aan te vragen en zoveel mogelijk uit de brand te slepen.

Ze lokte op vraag van haar advocate partnergeweld uit om me zo uit mijn appartement te kunnen zetten. Dat mislukte omdat ze me als eerste sloeg en me daarvoor ook al had geslagen. Ik was toen 78 en zij 50. Daarna dagvaardde ze me met een rist leugens. Aangezien ik die gelukkig met harde bewijzen kon weerleggen, heeft ze het proces verloren, en nog een keer in hoger beroep. Maar ze blijft doorgaan omdat ze minstens de helft van mijn bezittingen wil inpalmen, aangezien we zonder een huwelijkscontract zijn getrouwd. Ze is zelfs in een appartement onder mij komen wonen. Een minnelijke schikking heeft ze verworpen.

Mijn dochter is ziek van de hele situatie, maar ze steunt me volop en heeft me zelfs gedwongen te blijven vechten toen ik het wilde opgeven en in een camper wilde gaan wonen. Zij zei: ‘Mijn stiefmoeder is iemand met twee gezichten, dat weet ik al jaren.’ Ze heeft een beter psychologisch inzicht dan ik.

Het einde is nog lang niet in zicht. Hopelijk overleef ik de einduitspraak van het gerecht. Ik heb mijn vrouw vandaag alvast het artikel over partnergeweld opgestuurd.

F.T., Antwerpen.

