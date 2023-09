Lezersbrief: ‘Ik vond het niet vreemd dat de priester na de les een jongetje meenam naar zijn kamer. Tot hij op een dag aan mij vroeg even mee te gaan’

De Kerk en pedofilie [1]

Na het lezen van het Humo-artikel over kindermisbruik binnen de katholieke kerk wil ik ook mijn verhaal kwijt. In 1947 werd ik door mijn ouders naar het Heilige Maagd-college gestuurd, net zoals de beruchte Abdijschool uit het artikel gelegen in Dendermonde. Behalve de nare omstandigheden door de tijdgeest, het waren de jaren net na de oorlog, liep het daar ook vol met priesters-pedofielen. Ik heb dat zelf aan den lijve ondervonden: mijn ‘biechtvader’ riep mij geregeld ‘naar zijn kamer’. Het voordeel was wel dat ik daar van mijn geloof ben gevallen (ik heb mijn plechtige communie niet ‘in staat van genade’ gedaan).

Gelukkig hebben mijn ouders, die nochtans overtuigde katholieken waren, ingegrepen. Ze hebben mij naar de kostschool van het Atheneum van Oostende gestuurd: de hemel op aarde na de Dendermondse Hel. Mijn jongste broer Joris is het minder goed vergaan. Hij liep zijn middelbaar in het Groot College bij de Jezuïeten in Aalst. Na enkele jaren weigerde hij pertinent om de school nog binnen te stappen, zonder dat hij daarvoor een reden gaf. Kort nadien is hij voor jaren thuis weggelopen. Uiteindelijk heeft hij in zijn twintigerjaren zelfmoord gepleegd. Zoals de moeder in het Humo-artikel zei: ‘Ze zijn allemaal even medeplichtig’.

Jan J. Van Damme

De Kerk en pedofilie [2]

De Canvas-reeks ‘Godvergeten’ over kindermisbruik in de Kerk rijt ook bij mij oude wonden open. Als 12-jarige ben ik het slachtoffer geworden van een katholieke priester. In de aanloop naar mijn plechtige communie moest ik vorminglessen volgen. Eenmaal per week ging ik als nietsvermoedende jongetje naar een huis in hartje Brugge. Daar kregen we de christelijke waarden mee van een priester. Ik vond het toen niet vreemd dat de priester na bijna iedere les een jongetje meenam naar een kamer. Tot hij op een dag aan mij vroeg om na de les even mee te gaan naar die kamer, omdat hij me iets wilde vertellen. Wat toen gebeurde (en later nog zeker twee keer) heb ik tot op vandaag nog niet verwerkt - het is een blijvend letsel. Wat met strelingen begon ging al snel over naar kussen, likken en zijn genitale bevrediging. Hij heeft me ook meermaals gepenetreerd.

Achteraf bedreigde hij mij. Ik mocht niets zeggen tegen mijn ouders, ‘want anders mag je je communie niet doen en zal iedereen je aanwijzen als de jongen die gestraft werd door God.’ Die gebeurtenissen hebben mijn leven getekend en ik draag de herinneringen levenslang mee.

Ik was eerder al op 6-jarige leeftijd misbruikt, toen door de man van mijn overgrootmoeder. Ik zie de zolder nog duidelijk voor ogen, waar hij me mee naartoe nam om even te ‘spelen’. Ik kan maar moeilijk geloven dat mijn overgrootmoeder, grootmoeder en misschien ook mijn moeder daar niets van wisten. Later is de man immers in de gevangenis beland.

Over het misbruik door die priester heb ik veel later tot tweemaal toe een brief geschreven aan bisschop Roger Vangheluwe, zonder resultaat. Op latere leeftijd heb ik mij laten ontdopen, maar meer dan schrappen uit het doopregister is dat niet.

Door deze brief zal ik eindelijk de moed vinden om mijn vriendin mijn verhaal te laten lezen. Mijn grootste respect gaat uit naar Rik Devillé, die er bijna een levensmissie van heeft gemaakt om dit misbruik aan te kaarten. Dank je wel, Rik.

Naam en adres bekend bij de redactie.

