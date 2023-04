Lezersbrief: ‘Je kunt niet procederen wegens medische blunders: je wint nooit’

Ik wil graag reageren op de artikels over medische blunders in Humo 4307 en 4308.

De zoon van mijn zus werd met kanker geboren, er zat vocht in zijn bovenarmpje. Na drie maanden werd hij opgenomen in het UZ Leuven. De professor wilde het armpje amputeren, en zei dat mensen met een handicap ook een bevredigend leven kunnen leiden. Een alternatief had hij niet te bieden.

De ouders besloten vervolgens het advies van een andere arts in te winnen. Via via kwamen ze in contact met de Nederlandse dokter Voute. Al na de eerste consultatie wisten ze dat een operatie niet nodig was, en dat hun kindje niet aan de aandoening zou overlijden.

Mijn neefje heeft op jonge leeftijd chemo gekregen. De dokter zei dat hij wellicht geen arts of advocaat zou worden, maar wel iemand die zijn weg zou vinden in het leven. Hij had het bij het juiste eind. Mijn neef is nu 35 jaar, hij is gelukkig met zijn gezinnetje en is vrachtwagenchauffeur, een job waar hij van droomde.

Hij is ook actief als g-sporter, want bij de biopsie in Leuven was een spier geraakt, waardoor zijn hand niet naar behoren functioneert. Een medische blunder dus, maar het heeft geen zin om als gewone burger een proces aan te spannen: je hebt nauwelijks kans om dat te winnen.

Mijn schoonbroer onderging twee jaar geleden een longtransplantatie in het UZ Leuven, en ook toen werd er een medische fout gemaakt. Hij was ei zo na dood, maar is er toch door geraakt na een lange revalidatie.

