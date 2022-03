Lezersbrief: ‘Ontslag nemen strookt blijkbaar niet met de christelijke waarden van Wouter Beke’

We hoeven er niet op te rekenen dat minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) de eer aan zichzelf zal houden. Dat strookt blijkbaar niet met zijn christelijke waarden. Dat CD&V-voorzitter Joachim Coens hem tot ontslag zou dwingen, daar moeten we ook niet op rekenen. Het is de zoveelste keer dat de CD&V-top een van zijn mandatarissen ondanks alles in bescherming neemt – denk maar aan Veerle Heeren in Sint-Truiden.

Joachim Coens vraagt zich af hoe het toch komt dat zijn partij in alle peilingen achteruitboert en niet meer aanslaat bij de kiezers. Hij hoeft anders niet ver te zoeken voor een verklaring.

Willy Demoor, Gavere.

