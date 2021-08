‘Louis van Gaal vroeg wie het buiten hem nog zou kunnen, even wilde ik twintig andere trainers opnoemen’

Om klokslag drie uur, dinsdagmiddag 17 augustus 2021, schreed Louis van Gaal door een zaal van het KNVB Sportcentrum te Zeist. Voor de derde keer in zijn leven was hij op weg naar het grote podium van Oranje. ESPN zond de eerste persconferentie van Van Gaal als bondscoach van Oranje integraal uit.

De locatie is een wereldcoach waardig. Achter de glazen wanden lopen terrassen uit in kort geschoren grasperken die omzoomd worden door bloemrijke borders en eindeloze lanen, wegen die naar andere gebouwen leiden, in de verte, waar conferenties van allerlei origine worden georganiseerd. Hier is ontzaglijk veel veranderd sinds ik er in 1963 kwam voor trainingen van het Nederlands amateurelftal onder leiding van oefenmeester Arie de Vroet. Er stond één boerderij. De schuur was aangepast voor de administratie van de bond en had intern ook nog een kleedkamer, de vroegere stal, waarin de selectie zich nauwelijks kon keren zo klein (het overige gedeelte van de stal was toebedeeld aan was- en ballenhokken). Maar Louis begon zijn rede en die rukt je in een halve seconde uit de zwaarste nostalgie.

Louis van Gaal is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Beeld ANP

‘Als ik in de positie van de KNVB was geweest, zou ik ook bij mij zijn uitgekomen.’ Een bijna voelbare zucht van herkenning ging door de gelederen van zijn voltallig opgekomen ‘vrienden van de pers’. Achttien karaats Van Gaal. Prachtig. Iedereen genoot. Daarna zei hij over zijn aanstelling: ‘Dit is niet des Van Gaals. Het is een grote gok.’ Van Gaal is, dixit hijzelf, een ‘procestrainer’. En er is nu geen tijd voor een proces. Oranje verloor in de kwalificatie voor het WK in Qatar al met 3-0 van Turkije en moet op 1 september naar het gevaarlijke Noorwegen van Haaland. Verlies je die wedstrijd (Van Gaal: ‘Dat kan’), dan is Qatar heel ver weg.

De voorbereiding op het cruciale duel in Oslo volgende week duurt anderhalve dag. Van Gaal leek een moment wat machteloos achter de tafel te zitten. Hij herpakte zich snel: ‘Wie zou het anders moeten doen, deze job?’ De aangewezen man zei dat hij de aangewezen man is om de moeilijke klus tóch nog te klaren. Even kreeg je de neiging om een twintig trainers op te noemen die het ook zouden kunnen, maar dat deden we niet, diep vanbinnen was iedereen in die zaal en voor het televisietoestel het wel met hem eens. Louis: ‘Dat het volk zich achter mij heeft geschaard, doet me deugd.’ Weer vroeg je je af hoe hij dat weet. Zijn er volksraadplegingen gehouden, steekproeven in de provincie, polls in de belangrijke voetbalsteden Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven?

Met vier spelers van Oranje had de nieuwe bondscoach al gesproken via Zoom of Teams. ‘Ik heb dat met verve gedaan.’ Per speler soms meer dan een uur. Louis: ‘Ze waren meer dan enthousiast.’ In de zaal viel geen spatje van de oude irritaties te bespeuren. Bij mij thuis ook niet. Louis van Gaal (70) zag er gezond gebruind uit, zijn elan was fris en gretig, in alles wat hij doceerde begon je als vanzelfsprekend te geloven. Dit optreden was een verademing in vergelijking met de taal van zijn voorganger Frank de Boer.

Eén van de vrienden van de pers vroeg wat de spelers in de Zoom aan Van Gaal hadden gevraagd. ‘Duidelijkheid.’ Was De Boer dat dan niet? Van Gaal wilde niet terugkijken, ‘alleen vooruitkijken telt nu.’ Louis: ‘En daar ben ik ook heel sterk in.’