‘Luc Tuymans zei Galerie Zeno X dat ze niet internationaal genoeg werkten’

Marc Ruyters ontmaskert tweewekelijks valse pretenties in de media en de cultuur.

Talloze keren opende ik sinds 1981 met verwachtingsvolle tred de deur van galerie Zeno X in Antwerpen. Eerst op het rijke Zuid, daarna in het armlastige Borgerhout, maar dat mocht de pret niet drukken. Ik zag er werken van kunstenaars als Luc Tuymans, Michaël Borremans, Marlene Dumas, Anne-Mie Van Kerckhoven, Dirk Braeckman en vele anderen. Telkens werd ik op gepaste wijze ontvangen door Frank Demaegd, zijn eega Eliane Breynaert en hun team.

Nu blijkt dat Zeno X eind dit jaar de deuren sluit. In de media worden enkele oorzaken voor de sluiting gemeld: gezondheidsproblemen, een daling van de financiële inkomsten. Niemand die zich afvraagt: misschien zijn Frank en Eliane het gewoon beu? Prille zeventigers als ze zijn, willen ze misschien wel op hun verdiende lauweren rusten en nog een stukje van het leven genieten? Weet u wel wat voor een hel het leven van een galeriehouder kan zijn? Een mondiaal erkend schilder als Luc Tuymans komt op het hoogtepunt van zijn doorbraak zeggen dat je niet internationaal genoeg werkt en hij dus de New Yorkse galeriehouder David Zwirner erbij haalt. Een even verdienstelijk schilder als Michaël Borremans wordt door jou eerst op de wereldkaart gezet, en je krijgt daarna te horen dat je bedankt wordt voor bewezen diensten – ook Borremans verhuist naar Zwirner. Een kunstenaar als Anne-Mie Van Kerckhoven gaat heroïsche artistieke ruzies met je aan en geeft je nooit gelijk. Je zou voor minder je galerie aan de wilgen hangen.

Het werd groot nieuws in de vermoeide klassieke media. De Standaard: ‘Zeno X houdt ermee op. Dit is het einde van een instituut.’ De Tijd: ‘Zeno X stopt. Je kunt een galerie niet halftijds leiden.’ De Morgen, iets pathetischer: ‘Met Zeno X verdwijnt een monument in de kunstwereld.’ Het verdwijnt dus niet uit, maar in de kunstwereld. Hoe doe je dat? Interstellaire implosie?

Mijn voorstel: Frank en Eliane openen een nieuwe toonplek in het West-Vlaamse Watou, ver weg van alle drukte. Want op het Kunstenfestival Watou is het, qua hedendaagse beeldende kunst, stilaan huilen met de pet op. Ooit was het een bruisende plek, waar poëzie en beeldende kunst elkaar bestoven dan wel bevochten, waar figuren als Hugo Claus, Panamarenko, Jan Fabre, Jan Hoet en vele anderen het legendarische restaurant ’t Hommelhof op de Markt van Watou onveilig maakten met hun geveinsde tirades tegen dat hele vermaledijde kunstwereldje.

Kunstenfestival Watou sterft een stille dood. Kunst en poëzie lopen langzaam leeg in krotten, beemden en grachten. Ik ging met mijn jongste broer naar de openingsdag, hij is al jaren een fan. Dit jaar maakte hij een dodelijke opmerking: ‘Ik heb hier geen enkel wow-gevoel.’

Ook kunst kan een stille dood sterven. Tenzij Frank en Eliane dus naar Watou verhuizen om er hun oude dag op een zinvolle manier te slijten. Leegstaande, te verbouwen krotwoningen in overvloed.