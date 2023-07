Marc Didden: ‘Je hebt zangers en je hebt zángers, Tony Bennett behoorde tot de tweede soort’

Je hebt zangers en je hebt zángers.

Tony Bennett (1926-2023) behoorde tot de tweede soort. Hij was arm geboren in een Italiaans migrantengezin in de New Yorkse wijk Queens, maar ontdekte op 10-jarige leeftijd dat hij drager was van het goedgunstige privilegie dat men ‘een wonderlijke stem’ noemt. Meer dan tachtig jaar lang verdiende Bennet zijn boterham en rijkelijk beleg met de opbrengst van een gouden keel.

De eerste keer dat ik hem hoorde, was via de jukebox van Café De Colibri, zo’n beetje het tweede verblijf van mijn vader zaliger.

Ik werd er als puber een keer verbannen door de waardin omdat ik in ruil voor een muntstuk van vijf frank drie keer ‘Hello Mary Lou’ van Ricky Nelson geselecteerd had, een nummer dat danig op haar zenuwen werkte.

Maar tegen Tony Bennetts ‘I Left My Heart in San Francisco’ maakte ze nooit bezwaar. Ze vond Tony’s stem beter dan die van Sinatra en daar is iets van aan, want Sinatra vond dat zelf eigenlijk ook. In 1965 verklaarde Frankie (‘The Voice’, dus) tegen een reporter van het toen nog legendarische Life Magazine: ‘For my money, Tony Bennett is the best singer in the business.’ Dat ging dan niet alleen over de technische aspecten van zijn stemorgaan maar ook en vooral over hoe hij dat altijd ten dienste stelde van andermans tekst, zoals ook écht grote acteurs plegen te doen.

In september 2014 trad Tony Bennett nog bij mij om de hoek op, samen met Lady Gaga. Door een acute aanval van pleinvrees was ik daar niet bij. Eén van de vele stommiteiten van mijn leven.

Sorry, Tony!