Marc Didden: ‘Sinéad O’Connor, Tina Turner, Jane B., zangeressen moeten niet doodgaan, ze moeten zingen’

Waar de hel ligt, weten we allemaal. Wetenschappers zijn het er immers allang over eens dat de contouren van het koninkrijk van Satan exact samenvallen met die van het vermaarde Shopping Center te Wijnegem. Iets minder duidelijk is vooralsnog waar de hemel zich bevindt. Niet dat het ons iets kan schelen, want het vagevuur is volgens mij de ideale plek om de eeuwigheid te trotseren. Dáár zullen de mensen zitten die écht geleefd hebben, getracht en gefaald.

Volgens mijn tipgever uit het hiernamaals is het daar in Café Purgatorium aardig druk de laatste tijd, en ook best gezellig wegens de aankomst van enkele zingende aspirant-engelen. Tina Turner begint er haar draai te vinden terwijl Astrud Gilberto zachtjes in een hoek een bossanovadeuntje zit te prevelen, en ja, ook daar zijn Donovans woorden waar: ‘When I hear Astrud, jasmine fills the air’.

Jane Birkin Beeld Sygma via Getty Images

En wie zit er nog? Dat eeuwig Engelse meisje dat na vijftig jaar Parijs nog altijd geen behoorlijk Frans sprak. Die zangeres die niet kon zingen maar toch mooi zong. Jane B.: ik zag haar ooit buitenkomen uit een drankhol aan het begin van mijn straat, maar had niet de moed haar te begroeten. Moi non plus.

Net zoals ik een beet­je bang zou geweest zijn als ik Sinéad O’Connor was tegengekomen. Ik kende haar niet. Maar als er een pil bestond tegen demonen, dan had ik haar die zeker geschonken.

Zangeressen moeten niet doodgaan. Zangeressen moeten zingen.

Terwijl ik dit schrijf, verneem ik het heengaan van Bea Van der Maat. Dat ze later les ging geven, vond ik nog mooier dan hoe ze zong. En ook dat was foutloos.