Merol: ‘ Ik wens de popfestivals mínder mannen toe’

Energiezuinig beantwoord van achter rolkragen: de eindejaarsvragen.

HUMO Hoe heeft u het voorbije jaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

MEROL «Ik heb me heel boos gemaakt over het patriarchaat. Er zijn zoveel giftige systemen waarin mensen hun macht kunnen misbruiken en niet gecorrigeerd worden van bovenaf. Ook werd ik heel verdrietig van het recht op abortus dat in de VS werd afgeschaft, en de moord op Jina Mahsa Amini.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

MEROL «Gelukkig is er kunst om ons te troosten en te verbinden. Zo vond ik Lily Allen en Olivia Rodrigo op Glastonbury geweldig. Ze zongen ‘Fuck You’ tegen het Amerikaanse hooggerechtshof, en Naaz zong bij ‘Khalid & Sophie’ voor Amini en de vrouwen die vechten tegen het Iraanse regime.»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u het afgelopen jaar het meest bekoord?

MEROL «Boek: ‘Het klimaatboek’ (Greta Thunberg). Film: ‘Marcel the Shell with Shoes On’ (Dean Fleischer-Camp). Toneel: ‘A Strange Loop’ (Michael R. Jackson) op Broadway. Muziek: ‘Topical Dancer (Charlotte Adigéry). Mijn doel voor 2023 is haar een keer live zien.»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2023 (ten goede of ten kwade)?

MEROL «Ik wens de actiegroep Extinction Rebellion veel méér actievoerders toe. Hoe meer mensen actievoeren, hoe meer druk op de overheid om iets te doen aan de klimaatcrisis. Ik wens de popfestivals mínder mannen toe. 34 procent van alle groepen had een vrouwelijk bandlid: veel te weinig.»