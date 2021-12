Michel Maus: ‘Foefelen is voor in de slaapkamer’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

MICHEL MAUS «Dat we maar blijven zagen over van alles en nog wat, en totaal niet meer beseffen dat we in één van de meest fantastische landen ter wereld wonen.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

MAUS «Beste radio: wakker worden en direct mee zijn met ‘De ochtend’ op Radio 1. Op tv: ‘Stukken van mensen’. Slechtste radio: Radio Maria. Wanneer je denkt dat de bodem is bereikt, is er nog ‘Temptation Island: Love or Leave’. Slechtste social media: de accounts van de anonieme trollen.»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

MAUS «Caroline Pauwels’ positieve boodschap in ‘Ronduit. Aantekeningen van een possibilist’. De levensverhalen van Dave Grohl in ‘The Storyteller’. ‘Scenes from a Marriage’ (Streamz), ‘De slag om de Schelde’ (Netflix). Muziek: Charlotte Adigéry, Angèle en Camille Camille.»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2022 (ten goede of ten kwade)?

MAUS «Na alle PFOS-, coronapas- en Pandora Papers-schandalen nog eens de boodschap voor iedereen: foefelen is voor in de slaapkamer.»