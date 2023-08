‘Mij lijkt het onnatuurlijk om beperkte kinderen bij elkaar te zetten’

1 september 2023, een gitzwarte dag. Sommigen denken dat ik de beperking van mijn zoon niet kan aanvaarden, maar het is veel erger dan dat. De overheid blijft segregatie in stand houden. Ze steunt inclusie niet. Ze sluit leerlingen uit of bemoeilijkt hun deelname aan het reguliere onderwijs. Ze blijft maar kinderen in een zo specifiek mogelijk hokje in het buitengewoon onderwijs parkeren. Onderwijstype of opleidingsvorm, who cares?

Mij lijkt het heel onnatuurlijk om zoveel mogelijk ‘gelijke beperkten’ samen te zetten in tijden waarin diversiteit als verrijkend wordt gezien. Check om het even welke overheids of bedrijfswebsite. Inclusie en gelijkheid staat in hun visie of hun kernwaarden omschreven. Waarom kan dat nog altijd niet in de scholen?

Dat mijn eigen vlees en bloed dat onrecht moet ondergaan, kwetst me enorm. Ik ben er ziek van: het gaat om het belang van mijn kind.

‘Ah, die school zal wel meevallen,’ hoor ik weleens. Wil je zoiets horen over de plaats waar de ontwikkeling van je kind de komende zes jaar centraal zal staan?

Ik ben heel trots op mijn drie kinderen en hun talenten, die ze volop ontdekken en mogen ontwikkelen. Zal dat ook in het BUSO zo zijn?

De rechten van ‘kinderen die niet voldoen aan de normen’, zijn de deurmat van de huidige politiek. Ja, u leest het goed. Ze vegen er hun voeten aan.

Geert Declerck, via mail.

