‘Mijn appreciatie voor Freya Van den Bossche is alleen maar toegenomen’

Eerlijk, vroeger stond ik sceptisch tegenover Freya Van den Bossche. Vandaag voel ik een enorme appreciatie, die alleen maar is toegenomen na het lezen van het interview in Humo 4323. Ze weet maar al te goed dat ze indertijd veel te vroeg voor de leeuwen is gegooid, net als Caroline Gennez overigens. Daarna was ze zo nederig om een tijdlang in de luwte te blijven – weer een parallel met Caroline – terwijl ze makkelijk had kunnen natrappen, of erger nog: afhaken. Vandaag stelt ze zich op een bijzonder constructieve manier ten dienste van Vooruit.

Ik ken geen andere Vlaamse partij die met de diepste overtuiging opkomt voor haar dossiers én tegelijk anderen laat scoren, die niet binnenskamers vecht en pal achter haar voorzitter blijft staan, en die geen tijd en energie verspilt met tonnen bagger gooien.

Dat Freya nu deeltijds als psychologe werkt, kan een absolute meerwaarde zijn voor Vooruit én voor de politiek in het algemeen, ongeacht welke rol ze na de verkiezingen opneemt. Hoe dan ook moeten zorg, welzijn en onderwijs in de volgende Vlaamse regering in goede handen komen. Het jarenlange gepruts en wanbeleid hebben lang genoeg geduurd.

Tot slot nog een pluim voor Conner Rousseau: niet alleen heeft hij Frank Vandenbroucke teruggebracht naar de politiek, hij heeft Freya en Caroline uit de luwte gehaald nadat ze allebei rotperiodes hadden doorgemaakt. Nu nog vers bloed in de partij pompen, van jong en oud, en de vernieuwingsoperatie zal een succes zijn waar iedereen sterker uit komt.

Erik Vertriest, Gent.

