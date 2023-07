‘Mijn bikinilijn was voor de gelegenheid nog gladder dan mijn seksplannen’

Ik heb ondanks meerdere lesjes moeite om te geloven dat de algemeen geldende liefdesregels ook op mij van toepassing zijn. Zo is er de regel dat de timing goed moet zitten, dat je voor de volle 100 procent klaar moet zijn voor een relatie. Ik dus niet. Dit Rupsje Nooittevroeg had zich dan ook al na een paar weken liefdesverdriet op Tinder aangemeld. Het was me niet om de snelle rebound of de oppervlakkige afleiding te doen, ik deed het eerder om in de running te blijven. Ik had immers het horrorscenario voor ogen van een vriendin die zo lang haar datingleven naar de achtergrond had geschoven, dat ze op den duur niet meer durfde of zelfs wilde daten. Toen ze bekende dat ze ook nooit meer zin in seks had, kon ik me niet snel genoeg aanmelden.

In het begin zat ik vooral hysterisch te huilen bij elk profiel in de overtuiging dat niemand op kon tegen mijn nochtans bedriegende ex, maar intussen was ik geëvolueerd tot een meer evenwichtige Tindervlinder.

Mijn Tinder-groei deed me besluiten het ideaal van de juiste timing los te laten. Het leek sowieso onmogelijk iemand te vinden die 100 procent emotioneel beschikbaar was, toch op mijn leeftijd. Een beetje klaar zijn was vast al genoeg. En dus likete ik een oude crush van me, hoewel zijn bio heel erg unfinished business met de ex uitschreeuwde, en niet eens tussen de regels door. Maar er stond ook ‘Carpe diem’, en dat hij klaar was voor iets serieus.

Ik besloot me op dat laatste te focussen. Tenslotte was het best een mooi matchverhaal dat ik ooit in zijn band had gezongen en dat we elkaar nu na twintig jaar weer waren tegengekomen op Tinder. Misschien zou het hem inspireren tot een liedje en kon ik de tekst inzingen, waarna we samen zouden stikken in onze meligheid en zo de ultieme liefdesdood sterven.

Voorlopig bleef het bij een etentje op vrijdagavond. Ik nodig normaliter nooit een Tinderdate bij me thuis uit, maar ik kende die gast langer dan twintig jaar en had dus geen greintje angst. Wél had ik goesting, veel goesting. Na een paar maanden cold turkey afkicken van de verslavende seks met mijn ex was mijn hunkerende libido uit op een inhaalbeweging. Mijn bikinilijn was voor de gelegenheid nog gladder dan mijn seksplannen.

Mijn crush belde aan. Ik snelde naar de voordeur, deed open en zag het meteen: hij was nog altijd heet. Ik werd instant nerveus, maar na een glaasje zelfvertrouwen was ik aangenaam op mijn gemak. En mijn date was zelfs zodanig op zijn gemak dat hij zichzelf algauw grote glazen rode wijn begon uit te schenken en ik in een mum van tijd een tweede fles moest opentrekken.

Zijn almaar paarser wordende lippen pasten wonderwel bij de fluoroze zonsondergang die zich boven onze hoofden voltrok. Hij staarde somber naar de hemel en begon op te sommen met wie zijn ex hem had bedrogen, een ellenlange lijst. Natuurlijk had ik medelijden, maar vooral met mezelf. Als ik nog langer moest luisteren naar dat moderne kruisigingsverhaal, zou ik me als een hoogspringer over de omheining van de buren katapulteren en weglopen om nooit meer terug te keren.

Hoog tijd om het eten op tafel te zetten en daarna deze jongen huiswaarts te sturen, in de hoop dat de copieuze maaltijd het strafbare percentage alcohol in zijn bloed zou afbreken. Ik dronk ook maar wat wijn, om mezelf vrolijker te stemmen. Maar in plaats daarvan kreeg ik last van een dipje en werd ik me er erg bewust van dat ik gedwongen aan tafel zat met een lapzwans – een schril contrast met de heerlijke tête-à-têtes die mijn ex en ik ooit hebben gehad. Terwijl mijn crush maar bleef ratelen op de achtergrond, vroeg ik me in stilte af hoe alles zo fout was kunnen lopen. Prompt begon ik alsnog werk te maken van die inhaalbeweging, zij het qua zuipen.

De volgende ochtend werd ik wakker met een lichte kater, en ik zag dat mijn date half aangekleed met open mond naast mij lag te slapen. Ik kroop wat dichter en overwoog even om met mijn al iets minder ultragladde bikinilijn langs zijn been te strijken, maar zijn drankadem deed me terugdeinzen als een vampier voor de zon. Ik ging maar naar de badkamer om mijn goesting te onderdrukken met een koude douche. Toen moest ik denken aan de ‘Carpe diem’ in de bio van mijn crush: ik had die douchekop maar te plukken om alsnog aan mijn trekken te komen.

Ik was nog maar net bezig in de douche, toen hij in blinde paniek de badkamer binnenstormde en in de wc kotste. Hij zag niet eens hoe ik de douchekop betrapt terug in de houder stak. Meteen begreep ik het concept van bad timing als geen ander. Ik wilde mijn crush bijna bedanken voor het inzicht. Maar nors als ik was door mijn ongeplukte dag, dacht ik vooral: dat was weer fokking zonde van de match.