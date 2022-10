‘Mijn kwetsbare broer werd helemaal gekraakt tijdens zijn legerdienst’

Als het afhangt van Michel Hofman, de stafchef van het Belgische leger, dan wordt de militaire dienstplicht opnieuw ingevoerd.

Mijn kwetsbare broer werd 55 jaar geleden helemaal gekraakt tijdens zijn legerdienst. Heeft die dienst zijn psychosegevoeligheid getriggerd? Was het het overmatige drankgebruik? Waren het de goedkope andere middelen die in de kantine beschikbaar waren? Of moest hij simpelweg functioneren in een milieu dat helemaal niet paste bij zijn gevoelige persoonlijkheid en inborst? Feit is dat hij in dat milieu zijn definitieve knak heeft gekregen, en in die periode voor het eerst over zelfmoord sprak.

In het leger was er geen begrip voor zijn ‘zwakheid’ (hij was ‘een watje’), en mijn ouders waren te onwetend en te incompetent om gepaste hulp te zoeken. Na zijn legerdienst volgden negen collocaties, en sindsdien is hij ‘geklasseerd’ als psychiatrisch patiënt.

Zijn leven, en de kansen en mogelijkheden die daarbij hoorden, is toen en daar gestopt, op zijn 19de. Nu is hij bejaard, na een leven als zorgenkind. Over de lijdensdruk en de ontwrichting van de levens van zijn verwanten, als gevolg van al die ellende, wil ik het niet eens hebben.

Wat ik me afvraag: mocht de legerdienst opnieuw worden ingevoerd, zal het leger dan wél aandacht hebben voor de kwetsbaarheden van miliciens? Ik mag er niet aan denken dat pakweg Jens Dendoncker of Selah Sue opgeroepen zou worden, laat staan Walter ‘Pico’ Michiels (ooit een acteur met capaciteiten) of eender welk lid van de LBGTQ+-gemeenschap dat die niet past tussen al die legermacho’s.

Voorzie in de kantines alvast in wat gratis antidepressiva (desnoods paddo’s) en antipsychotica, in plaats van in gratis drank en sigaretten. En voorzie ook in meer bedden in de psychiatrie - maar wacht eens even: daaraan is ook al jaren een tekort, niet?

