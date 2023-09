‘Mijn vriendin wordt liever geprezen om haar kennis van cultuur, en hoe je moet vermijden dat je tijdens het schijten je schoenen volkakt’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

Laatst waren we in de Carrefour in de Sint-Jacobsnieuwstraat in Gent. We kochten onder meer een brood, een half pond kaas, een kilo kersen, een Mars en twee oliebollen, want we leven sober. Maar wat we natuurlijk ook kochten, was voedsel voor onze baby Roman, die door velen het mooiste kind wordt genoemd dat men ooit heeft ontmoet. Dat kan kloppen. Roman is werkelijk van een wonderbaarlijke schoonheid, wat vreemd is, want ik ben de vader. Daartegenover staat dat m’n vriendin de moeder is, en zoals m’n tienduizenden fans weten, is zij een prachtige verschijning. Nochtans is ze er niet dol op dat je het over haar uiterlijk hebt. Ze wordt liever geprezen om haar karakter, haar intellectuele capaciteiten, en haar kennis van cultuur, geneeskunde, filmkunst, landbouw, economie, gendergelijkheid, de geschiedenis van Nederland, hoe je moet vermijden dat je tijdens het schijten achter een struik je schoenen volkakt, en nog veel meer. Toch kunnen we niet anders dan besluiten dat ze bloedstollend mooi is qua gezicht en lichaamsdelen. Al vaak heb ik de vraag gekregen: ‘Waarom is zo iemand uitgerekend voor jou gevallen?’ Dan antwoord ik: ‘Omdat ik nooit m’n schoenen volkak.’

In de Carrefour schaften we glazen potjes groentepap aan, en begingen we de blunder om niet naar de vervaldatum te kijken, mede omdat je algauw redeneert: een befaamd bedrijf als Carrefour zal z’n klanten toch zeker geen appelen voor citroenen en vice versa verkopen? Ik bedoel, je verwacht dat de vervaldatum in de verre toekomst ligt.

Bij thuiskomt openden we één van de potjes en begonnen we Roman te voeden. Hij weigerde iedere hap. Als hij toch iets binnenkreeg, spuwde hij het meteen uit, en hij krijste als een gekkie. Toen viel m’n oog op de ‘ten minste houdbaar tot’-datum: 15 juni 2023, terwijl we ons bevonden in september. Geen wonder dat Roman die rotzooi niet in z’n maag wilde. Een ware schande vonden m’n vriendin en ik het, dat een multinational niet eens de moeite neemt om de vervallen bucht uit z’n rekken te verwijderen, en te vervangen door dingen die wel gezond zijn voor baby’s en vele anderen.

Hoe dan ook werd de oersterke Roman niet ziek, en de volgende dag brachten we hem voor het eerst naar de crèche. Dat gebeurde middels bus 17, die stopt aan Sint-Jacobs, en vandaar moesten we te voet naar onze bestemming, met Roman in de kinderwagen. Een grote afstand is het niet, maar het is voor een oude man als ik desondanks een eind stappen. En dat na een verblijf van drie dagen in de geboortestad van m’n vriendin, Amsterdam. Daar had ik zeker vijfentwintig kilometer gestapt, met Roman en onze hond Aquí. Van Gent naar Amsterdam en terug hebben we gereisd met de trein, en zaten we twee keer klem tussen twee propvolle coupés, en Roman was moe, en huilde, en Aquí had, net als ik, zin om iedereen met hun stinkende, afstotelijke lijven te bijten tot op het bot.

Wat ik wil zeggen, is dat je, als je geen auto hebt, vaak in bussen, trams en treinen moet zitten, en dat je je daarbij behoorlijk oncomfortabel kunt voelen. Wat is de oplossing? Nou, dat je een auto koopt, het schitterendste vervoermiddel dat er bestaat, op de motorfiets na. M’n vriendin en ik hebben geen auto, zij heeft geen rijbewijs, en ik durfde heel lang niet meer te chaufferen sinds ik in m’n alcoholische periode vijf auto’s naar de vaantjes heb gereden. Maar ik ben wel klaar om opnieuw te beginnen. Welke auto zal het worden? Eerst dacht ik aan een Tesla, omdat die enorm in de mode zijn, enorm accelereren, enorm goedkoop zijn voor dat soort wagen, en enorm gegeerd op de tweedehandsmarkt, zodat je er na een jaar of vier nog enorm veel geld voor krijgt. Jammer is wel dat een Tesla zo afgezaagd is. Inmiddels zie je bijna niks anders meer op de wegen. Gelukkig is Mercedes zinnens met een alternatief op de markt te komen, namelijk een auto die enorm gelijkt op de Tesla, maar enorm mooier is, enorm meer bereik heeft, en enorm goedkoper is. Wordt het aldus de nieuwe superster van Mercedes die ik zal aanschaffen? Ik denk het niet. Want ik ben dol op de Suzuki Alto, die niet eens 10.000 euro kost. Daarin kun je gerust naar de Carrefour, de crèche, Amsterdam, en elders sjezen. Zelfs naar Waarschoot, waar m’n vriendin, Roman, Aquí en ik binnenkort op vakantie gaan. We zullen ons te pletter amuseren, dat beloof ik uit de grond van m’n hart.