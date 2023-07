‘Misbruik van de sociale zekerheid wordt onvoldoende gecontroleerd en bestraft’

Wellicht is de ergernis van Delphine Lecompte in Humo 4324 over een uitspraak van Dominique Persoone terecht en het doet deugd dat zij de minderbedeelden verdedigt. Ik ben het volkomen met haar eens, maar als ze meent dat mensen die een uitkering opstrijken en daarnaast een lucratieve zaak uit de grond te stampen een uitzondering zijn, heeft ze het verkeerd voor.

Ik denk dat er toch meer profiteurs van de sociale zekerheid zijn, en dat misbruik onvoldoende gecontroleerd en bestraft wordt. Hoeveel zijn er niet die hun lichamelijke klachten verzinnen of overdrijven, en dan een doktersattest krijgen? Zijn alle burn-outs bewezen? Er bestaan ook mensen die niet graag werken en zeer inventief zijn om een uitkering te kunnen krijgen, zolang er onvoldoende ernstige controles zijn. Het maandelijkse papiertje van een arts die zijn klanten graag geregeld terugziet, zou niet mogen volstaan.

Voor het overige lees ik graag je columns en meningen, Delphine.

J. Walraet, Herent.

