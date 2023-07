Misschien moeten de makers van ‘De buurtpolitie’ ook maar eens de blok erop leggen en bijvoorbeeld hun studie afmaken in takken waarin ze wel goed zijn

Correspondent Björn Soenens, toch een beetje ons aller Kuifje in Amerika, meldde het onlangs met een zekere emotie in de stem, ter gelegenheid van zijn bijna dagelijkse trans-Atlantische spreekbeurt. Behalve ten minste 11.000 broodschrijvers zouden nu ook 160.000 acteurs en actrices het werk neerleggen als protest tegen hoe oneerbiedig de zogenaamde Industry of Human Happiness met hun werk en hun levens omgaat.

Hollywood staakt en de hamvraag lijkt nu in hoeverre die massieve actie van de machtige showbizzvakbonden straks een invloed zal hebben op ons zo vaak in de VS vervaardigde visuele entertainment. Kortom, zal het staakt-het-vuren aan de andere kant van de plas voor ons over een klein jaar tot een staakt-het-vieren leiden? Wellicht niet, zei Björn, want zenders en platformen hebben honderdduizenden uren fictie op het schap liggen en wie ben ik om hem tegen te spreken? Ook al omdat ik liever naar ‘Blokken’ dan naar Netflix kijk, en daar tot nog toe alleen maar ‘Lupin’ leuk vond, en dat werd in Parijs gebakken. Ik kijk ook liever naar Britse en Scandinavische series, als ik al eens series zie.

Maar positief ingesteld als ik altijd ben, denk ik weleens dat we door die aan de gang zijnde staking misschien wel aan stapels bagger ontsnappen. Wat me dan weer aan ‘Dertigers’ doet denken, of aan ‘De buurtpolitie’. Misschien moeten de makers van dat soort televisionele objecten ook maar eens – tijdelijk of voorgoed – de blok erop leggen en bijvoorbeeld hun studie afmaken in takken waarin ze wel goed zijn. De wondere wereld van de warmtetechniek, het creatieve boekhouden en het zeer burgerlijk ingenieurswezen snakken naar hen.