Moet 100 km per uur, zoals in Nederland, ook de norm worden op onze snelwegen?

De sirene loeit oorverdovend, niet ter waarschuwing van een verrassende luchtaanval door Poetin, maar omdat de concentratie fijn stof ongezond hoog ligt. Het smogalarm zet vele maatregelen in gang, maar aan kop staat toch de snelheidsbeperking op de snelwegen: 90 km per uur. In Nederland werd in 2020, naar aanleiding van de grote hoeveelheid stikstof in de lucht, beslist om de maximumsnelheid op de snelwegen overdag permanent te limiteren tot 100 km per uur, dat zou de stikstofuitstoot met 86% verminderen ten opzichte van 130 km per uur. Misschien ook geen slecht idee voor ons land? Laat weten wat u denkt: