Moet cannabis gelegaliseerd worden in België? Wat denkt u van het voorstel van minister Dermagne?

‘De legalisering van cannabis is een oplossing voor het drugs- en veiligheidsprobleem in onze steden,’ dat zegt vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS). ‘Cannabis verbieden helpt ons niet vooruit. Een legalisering is een kwestie van gezond verstand. Het zou ons toelaten om gebruikers beter te begeleiden, om de verkoop aan minderjarigen te verbieden, om een belangrijke inkomstenbron van het misdaadmilieu – onder wie terroristen – over te nemen én om de politie zich te laten toeleggen op grotere problemen. Harddrugs zoals coke en crack zijn veel schadelijker voor de gezondheid en voor ons maatschappelijk weefsel.’

