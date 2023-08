‘Moeten drie mensen nu vrijaf nemen omdat de postbode het vertikt om aan te bellen?’

De postbode laat een bericht achter dat hij een aangetekende zending bij zich had, maar hij heeft niet aangebeld. Er waren de hele dag nochtans meerdere personen thuis. Het bericht vermeldt geen uur waarop hij is langsgekomen, alleen dat ‘uw aangetekende zending zal klaarliggen in het postkantoor’. Er staat geen naam van de geadresseerde op.

Ik bel naar Bpost om te weten te komen wie zich moet aanbieden in het postkantoor: ikzelf, mijn echtgenote, of één van mijn nog thuiswonende meerderjarige kinderen. Dat kan de dame aan de andere kant van de lijn mij niet zeggen. Ze legt wel uit dat het normaal is dat de naam van de geadresseerde niet wordt vermeld, namelijk om privacyredenen. Dat is toch te gek voor woorden? Moeten drie mensen een dag vrijaf nemen om naar het postkantoor te gaan omdat een postbode het vertikt om aan te bellen?

Jan Van den Bossche, via mail.

