‘Nee Tom Lanoye, onze vader, Vic De Donder, heeft nooit de verhalen over de misbruiken in de kerk als geroddel afgedaan’

In Humo 4206 bekritiseerde Tom Lanoye het christendom en de katholieke kerk. Hij hekelde daarbij terecht de misbruiken, onder meer ook in katholieke scholen. Maar Lanoye vond het nodig om Vic De Donder, oud-journalist bij De Standaard, auteur én onze vader, bij die zaak te betrekken.

Hij verwijt onze papa het boek ‘Kom eens naar mijn kamer, een halve eeuw collegeleven in Vlaanderen’ te hebben geschreven. Hij suggereert tevens dat onze vader die misbruiken heeft verzwegen. We zijn verbaasd en verontwaardigd. Onze papa is nog geen zes jaar geleden overleden. Hij kan zich niet verdedigen. De valse beschuldiging en de kritiek op het boek ervaren wij als natrappen. Wij verdedigen hem, temeer omdat hij een integer en goed mens was.

Tom Lanoye bepaalt wie wat moet/mag schrijven en zelfs lezen. Volgens hem mocht het boek er nooit gekomen zijn. Hij vindt het zelfs onbegrijpelijk dat het zoveel drukken kende. Onze vader schreef over het dagelijkse leven in de Vlaamse colleges en dat was zijn volste recht. Later schreef hij ook over het dagelijkse leven in het leger, de grote gezinnen en bij de katholieke scouts. Die boeken werden allemaal bestsellers. Ze werden zowel om de inhoud als de stijl sterk geapprecieerd. Als we Tom Lanoyes redenering volgen, mogen nooit nog boeken over het dagelijkse leven worden geschreven.

In ‘Kom eens naar mijn kamer’ staan geen getuigenissen over misbruik. Het dateert van 1986 en toen was die problematiek nog niet publiekelijk aan de orde. Dus werd dat aspect niet bewust verzwegen. Het boek bevat trouwens niet alleen positieve verhalen. Er staan ook negatieve verhalen in, onder meer over de (lijf)straffen. Onze vader heeft nooit iemand als een permissieve nihilist weggezet en nooit de verhalen over de misbruiken als geroddel afgedaan. In gesprekken met hem vertelde hij ons later dat die misbruiken hem diep raakten.

De titel zou vandaag niet meer gebruikt worden door de nieuwe connotatie, maar in 1986 was dat geen punt. Geen enkel medium maakte daar toen een probleem van in recensies. Integendeel, de herkenbare titel was een aantrekkingskracht voor het boek. Uitgeverij Van Halewyck, bekend voor de uitgave van kritische boeken, zag bij de heruitgave in 2002 geen graten in de titel.

Tom Lanoye omschrijft het boek bovendien als ‘klef’. Het zou de lezer een onaangenaam gevoel bezorgen. Dat was niet het geval, anders zouden er geen 17.000 exemplaren van zijn verkocht. Lanoye be- en veroordeelt een boek van 35 jaar geleden met de maatstaven en de kennis van vandaag. Het is intellectueel oneerlijk om na de schandalen een boek van ver vóór de schandalen te hekelen én zijn auteur van schuldig verzuim te verdenken.

Een groot deel van zijn leven heeft onze papa tegen onrecht en vooral tegen geweld gevochten. Zijn eerste twee romans waren een aanklacht tegen geweld en tegen de onverschilligheid tegenover geweld. Hij heeft in 1977 in Brussel een internationaal congres over geweld in de sport georganiseerd. Later was hij actief in Panathlon Vlaanderen en Internationaal. Hij was de geestelijke vader van de Panathlon Verklaring over Ethiek in de Jeugdsport. Internationaal verzette onze vader zich tegen geweld in de sport en specifiek in de jeugdsport. De bescherming van kinderen droeg hij dus hoog in het vaandel.

Nikolaas, Kristoffel en Johan De Donder, via mail.

Herlees hier de column van Tom Lanoye waarin in de lezersbrief naar wordt verwezen.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: