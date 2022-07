‘Niels Destadsbader verdient 400.000 euro. Waarom? Hij kan niet zingen, hij kan niet presenteren, hij kan geen moppen vertellen en hij kan met moeite achter een struik schijten’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite. Deze week: ‘VRT-toppers en hun lonen’

Begin jaren 90 had je op de BRTN ‘Het huis van wantrouwen’, dat in korte tijd zou uitgroeien tot een onschatbare kijkcijferbom. Elke week zaten meer dan twee miljoen mensen voor hun tv om eens lekker te lachen, te grienen en stijf te staan van bewondering voor wat de makers nu weder uit hun hoge hoed hadden getoverd. Ikzelf had een rubriek in dat programma, getiteld ‘Klare taal’, die me enorm populair maakte bij Jan met de pet en bij de lekkere wijven. Dan liep ik op straat en zei zo’n Jan met de pet tegen mij: ‘Hier zie, de Van Brussel. Ik kijk iedere keer naar uw bijdrage ‘Scheve taal’ in ‘Het huis van de wantrouw’. Krijg ik een handtekening?’ Dan gaf ik een handtekening aan die fan en ik liep door. Ik was amper honderd meter gevorderd of ik werd staande gehouden door een lekker wijf, dat vroeg: ‘Zou het kunnen dat je met mij naar bed wilt?’ Nou ja, ik was toch vrijgezel, en of zij vrijgezel was, kon me geen reet schelen, dus ik liep mee naar haar studentenkot, waar een grote poster aan de muur hing, voorstellende Luc Appermont. ‘Ben je met hem ook naar bed geweest?’ vroeg ik, want indertijd wist niemand dat Luc voor de jongens was. ‘Nee,’ zei het meisje, ‘maar ik zou het wel willen.’ ‘Genoeg gekletst,’ zei ik, ‘naar bed.’ We kleedden ons uit en bedreven de seksualiteit alsof we nooit iets anders gedaan hadden. Maddy kwam zes keer klaar en ik anderhalve keer. Dat halve orgasme stelde niet veel voor, maar je kunt het hoe dan ook beter wel hebben dan niet.

Ik bedoel maar, indertijd was ik kortstondig een heuse tv-vedette, en je zou denken dat ik loon naar werken kreeg. Vergeet het. Weet je wie loon naar werken kreeg? De presentatoren van ‘Het huis van wantrouwen’, Mark Uytterhoeven en Wouter Vandenhaute. Die ontvingen elk 8 miljoen frank per jaar. En hoeveel kreeg ik? 10.000 frank per aflevering. Toen bleek dat ‘Klare taal’ erg gesmaakt werd, ging ik naar de directeur en ik vroeg opslag. ‘Waarom moet jij opslag hebben?’ vroeg die eikel. ‘Omdat ik mede verantwoordelijk ben voor het succes van de show,’ zei ik. ‘Ach, makker,’ zei hij, ‘je mag al blij zijn dat je een rubriekje krijgt in ‘Het huis’. Als de reeks voorbij is, zullen we van jou nooit meer iets horen.’ Derhalve bleef ik voortwerken voor 10.000 frank per keer. Als ik heden ten dage dezelfde rubriek gehad zou hebben in een soortgelijk programma, hoeveel had ik dan gevangen? Zoals men tegenwoordig met geld strooit, zou dat à peu près 500.000 euro per seizoen zijn. Dat zou dan zoveel zijn als Ben Crabbé opstrijkt, of Jeroen Meus, of Philippe Geubels.

Van Ben Crabbé kan ik begrijpen dat hij waanzinnig veel betaald krijgt, want hij moet iedere dag van de kust naar Brussel rijden om ‘Blokken’ te presenteren. Iedereen denkt dat ‘Blokken’ presenteren simpel is, maar integendeel! Hij krijgt telkens te maken met halfgare kandidaten die niet eens de hoofdstad van Bulgarije kennen (Sofia), en tevens wordt van hem verwacht dat hij de ene wisecrack na de andere afvuurt. Betreffende Jeroen Meus is het eveneens logisch dat hij een half miljoen binnenrijft. Continu met je kanis boven een pot-au-feu hangen is allesbehalve een eitje. En Philippe Geubels verlegt al jaren de grenzen van de televisiekwaliteit, dus hopla, geef die ook maar al die pegels. Maar Niels Destadsbader krijgt 400.000 euro. Waarom? Hij kan niet zingen, hij kan niet presenteren, hij kan geen moppen vertellen en hij kan met moeite achter een struik schijten in het bos naast de VRT-gebouwen. Is er enige reden te verzinnen waarom hij het dubbele ontvangt van Siska Schoeters? Ja, die sloor moet het stellen met 200.000 euro, terwijl ze een huis moet afbetalen, een luiwammes van een nieuwe partner moet onderhouden en haar arme bloedjes van kinderen te eten dient te geven. 200.000 euro? Daar kun je niet eens om het jaar een nieuwe Porsche Carrera mede financieren. Daarom stel ik voor dat de VRT haar vanaf nu 400.000 euro geeft, en Niels Destadsbader een schop tegen z’n kloten, en wel zodanig dat hij tot bij de VTM vliegt, waar hij per aflevering een appelsien en een pak zure beertjes krijgt. En Tom Waes moet in plaats van 700.000 euro een miljoen krijgen, om nogmaals met ‘Reizen Waes’ naar Noord-Korea te trekken en daar Kim Jong-un een kopje kleiner te maken.