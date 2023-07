‘Niet alle pedelecgebruikers zijn kamikazepiloten’

Wat me in de brief van lezer Michel Schoep over pedelecs in Humo 4322 stoort, is de generalisering. Hij scheert alle pedelecgebruikers over dezelfde kam. Dat is even fout als denken dat alle vrachtwagenchauffeurs wegpiraten zijn, of dat alle wielertoeristen terroristen op de weg zijn.

Het is niet omdat er enkele kamikazepiloten tussen de pedelecgebruikers zitten, dat ze allemaal zo zijn, integendeel. Dat is in het autoverkeer trouwens niet anders. De basis voor alle interactie zou respect voor elkaar moeten zijn, maar daar ontbreekt het spijtig genoeg vaak aan.

Als 60-jarige fiets ik jaarlijks 4.000 kilometer met mijn pedelec, voornamelijk naar en van het werk. Het is verkeerd te veronderstellen dat je met zo’n pedelec de hele tijd 45 km per uur rijdt. Een Porsche kan 250 km per uur halen, maar hoe vaak rijdt iemand daar zo snel mee?

Ik heb nu 12.000 kilometer op mijn teller staan, en de gemiddelde snelheid is 30 km per uur. Akkoord, ik rijd soms 45 km per uur, maar alleen waar dat mogelijk is en er amper of geen zwakke weggebruikers zijn. Elders pas ik me met alle plezier aan voetgangers of andere fietsers aan.

Wat wel een feit is, is dat onze fietspaden totaal niet aangepast zijn voor al die gebruikers van e-bikes, steps, bakfietsen, monowheels, segways, enzovoort. Wat veiligheidshalve wel beter verboden wordt, is het gebruik van koptelefoons en/of oortjes: ze leiden de zwakke weggebruiker af van wat er om hen heen gebeurt.

G. Laurent, Buggenhout.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: