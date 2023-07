‘Nu hebben we een kwakkelweertje, maar het kan snel verkeren’

Eén jaar geleden, tijdens een trektocht in de bergen van Andalusië in Zuid-Spanje, was ik getuige van een grote bosbrand die vlak voor mijn neus was ontstaan. Die brand heeft nog weken gewoed en was onmiskenbaar het gevolg van de klimaatverandering.

Ook dit jaar is het weer prijs, er is niets nieuws onder de zon. Akkoord, ook vroeger kwamen daar bosbranden voor en velen relativeren de situatie, tot de dag dat ze het zelf zullen meemaken. Het klimaat kiest geen partij.

In België lijkt de opwarming van de aarde een ver-van-mijn-bedshow, zeker door dat typische kwakkelweertje van weleer. Het kan nochtans snel verkeren. Het voorjaar is zeer droog geweest, maar een zondvloed is ook bij ons zeer goed mogelijk.

Andy De Gryse, via mail.

