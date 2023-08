‘Onze Tanzaniaanse gids had het vaker over de klimaatverandering dan onze politici’

Ik ben net terug uit Tanzania, een prachtig land dat bijzonder begaan is met de toekomst van onze aarde. Onze gids Edwin had het vaker over de klimaatverandering en de biodiversiteit dan al onze politici het voorbije jaar. Het was hartverwarmend om te zien hoe de parkwachters en gidsen zich inspanden om hun liefde voor de natuur over te brengen.

Sommige politici werpen zich wel op als klimatologen, ecologen en biologen, maar blijven steken in cafépraat, zoals Jean-Marie Dedecker (‘Leve de opwarming!’), premier Alexander De Croo (‘Druk op de pauzeknop!)’, Theo Francken (‘Jill Peeters is een hysterische weertrien’) en Sam van Rooy (‘Klimaatgezeik!’). Zij weten het allemaal beter dan Sir David Attenborough, de mensen van het Museum voor Natuurwetenschappen of die van het Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Klimaat en biodiversiteit zijn geen sexy onderwerpen om mee naar de kiezer te gaan, want die is alleen geïnteresseerd in zijn SUV en zijn privileges.

In 1972 al stond in het Rapport van Rome dat er grenzen aan de groei waren. Ach, het zal onze tijd wel duren, zei men toen. Nu staan we voor de keiharde realiteit dat het kantelpunt bereikt is. Onze politici zouden verplicht ‘Gered door de boomkikker’ van Ignace Schops moeten lezen, een wereldautoriteit op het gebied van duurzaam, economisch rendabel natuurbeheer, directeur van het Nationaal Park Hoge Kempen en lid van de Club van Rome. Hij vertelde op Radio 1 dat de mens het nog vier jaar uithoudt als de bijen uitgestorven zijn. Op dit moment zijn ze in Zuid-China met penseeltjes bloemen aan het bestuiven bij gebrek aan insecten.

Jammer genoeg wordt hier niet geluisterd naar mensen als Schops, Peeters en Attenborough. Of zoals onze Tanzaniaanse gids zich afvroeg: zijn ze in Europa dan niet begaan met de toekomstige generaties?

Ronald Verheyen, ­Mortsel.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: