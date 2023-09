‘Ook Bart De Wever zegt al twintig jaar hetzelfde’

Ik heb bij het lezen van het interview met Bart De Wever in Humo 4330 meerdere keren met mijn ogen gerold. Hij heeft kritiek op de pensioenhervorming van de Vivaldi-regering, maar de Zweedse coalitie heeft destijds helemaal niets ondernomen. Tussen de regels door kunnen we wel lezen dat hij de pensioenen wil verlagen.

Tom Lanoye zegt volgens Bart De Wever al twintig jaar hetzelfde, maar dat doet hij ook. En wat hem niet goed uitkomt, verzwijgt hij. Ons land is onbestuurbaar, maar we zijn wel het rijkste volk ter wereld. De Vlaamse regering lost problemen op, behalve dan die in het onderwijs, de kinderopvang, de sociale huisvesting, het openbaar vervoer en de zorgsector. Ze zou haar begroting op orde hebben, maar in werkelijkheid zal dat pas in 2027 zo zijn.

Toen de N-VA mee bestuurde op federaal niveau, ten slotte, eindigde minister Johan Van Overtveldt door de taxshift met een tekort van minstens 7 miljard euro.

Willy Demoor, Gavere.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: