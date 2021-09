‘Oost west thuis best met een enkelband’

Via deze weg wil ik alle belangstellenden voor eens en voor altijd kond doen dat mijn echtgenote Betty en ik dit jaar niet op reis zijn geweest. Wij hebben de vakantie thuis doorge- bracht, en dit door toedoen van Mauriske Frisko – geboren Duytschaever – die naast zijn ronde als ijsventer ook bedrijvig is als ronselaar voor een huwelijksbureau en sinds kort ook, zoals meteen zal blijken, als emissiejager.

Ik had nog nooit van het woord gehoord, maar Mauriske Frisko legde het allemaal haarfijn uit op een bierkaartje in De Kroon: om de emissie van CO2 in de atmosfeer te verminde- ren, kunnen bedrijven hun uitstoot afkopen door geld te geven aan initiatieven die het CO2-gehalte elders in de wereld doen dalen. Zo kan een staalbedrijf bij wijze van penitentie voor zijn CO2-uitstoot een of ander herbebossingsproject in de Amazone wat geld toesteken. Dat heeft aanleiding gegeven tot een bloeiende handel in emissierechten, niet het minst door bereidwillige op percent werkende bemiddelaars zoals Mauriske Frisko die zich als onvermoeibare emissiejagers ont- popt hebben.

‘Tot nu toe waren het gewoonlijk de grote fabrieken van hier die emissierechten kochten in de arme landen,’ vervolg- de Mauriske met blinkende oogjes, ‘maar stilaan worden de rollen omgekeerd. China is volop emissierechten aan het op- kopen in Europa, en wij, Corneel,’ zei hij familiair terwijl hij zijn arm om mijn schouder legde, ‘wij gaan daar een schone cent aan verdienen.’

Om kort te gaan: Mauriske trad op als bemiddelaar voor een Chinees-Indonesisch centrum dat CO2 en geld te veel had en koortsachtig op jacht was naar emissierechten. Mau- riske kwam meteen ter zake.

‘Wilt ge toevallig uw auto niet supprimeren? De Chinezen geven er 800 euro cash voor.’

Ik zei dat ik geen auto had.

‘Geeft niet,’ zei Mauriske, ‘niet op reis gaan met het vlieg- tuig brengt veel meer op. Waar waart ge van plan naartoe te trekken? Frankrijk?! Neenee, we gaan niet flauw doen; gij gingt van de zomer met de vlieger naar Australië, en daar drie maanden met een 4x4 rondtrekken. Met hoeveel personen? Betty ging toch mee.’

‘Betty in een vliegtuig?!’ zei ik. ‘Daar krijgt ge haar niet in. Nooitvanzeleve. Ze valt nog liever dood.’

‘Dat gaan we niet aan de Chinezen hun neus hangen,’ merk- te Mauriske fijntjes op. ‘Laat eens kijken, een vliegtuigreis voor twee personen naar Australië supprimeren, drie maanden niet met een hummer rondhossen, wat brengt dat op?’

Mauriske Frisko heeft altijd zijn rekenmachientje bij zich, surtout op café.

‘Omdat het voor u is: 2200 euro. Maar ge hebt wel wat on- kosten natuurlijk.’

‘Onkosten?’ vroeg ik wantrouwig. ‘Om thuis te blijven?’

Mauriske knikte. ‘Drie maanden huur van een elektroni- sche enkelband voor u en voor Betty. Dat ze zeker zijn dat ge toch algelijk niet gaat vliegen. Ge kent het spreekwoord hé: met alle Chinezen... Dat is dertig euro, zestig euro, maal drie, dat is 180 euro voor die enkelbanden. Dan houdt ge nog altijd 2020 euro over, gewoon om drie maanden thuis op uw kont te zitten. En die enkelbanden zijn zo afgesteld dat ge tot 200 meter ver van uw huis moogt komen, zo dus...’

Hij hoefde niet meer te zeggen. Het betekende dat café De Kroon nog net binnen de toegelaten perimeter viel. Het idee dat ik mijn dagelijkse wandeling niet zou moeten ont- beren, gaf de doorslag. ‘Langs hier met die emissierechten,’ zei ik vastberaden.

Drie maanden huisarrest later blijkt het Chinese consor- tium van Mauriske Frisko onbestaand dan wel failliet te zijn, de enkelbanden nep en de beloofde emissierechten loze woor- den. Gelukkig zijn we via Mauriske nu in contact gekomen met een Russisch petrochemisch conglomeraat dat emissie- rechten wil kopen van mensen die stoppen met vlees eten, wat alsnog uitzicht biedt op een billijke genoegdoening.

Cornelius Bracke, Emission hunter