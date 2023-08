‘‘Oppenheimer’ is zeker het beste werk van Christopher Nolan’

Ik lees al jaren de filmbesprekingen die in Humo verschijnen. Meestal ben ik het eens met de analyse, maar nu moet mij toch van het hart dat de film ‘Oppenheimer’ wat stiefmoederlijk werd behandeld door de criticus (‘‘Oppenheimer’ is een topzwaar hoorcollege’).

Eerst en vooral denk ik dat een zekere durf nodig is om een film van drie uur op te hangen aan één persoon. Dat is niet vanzelfsprekend in een tijd waarin grote internationale producties vooral inzetten op actie, speciale effecten, superhelden en sciencefiction. Daarmee bevindt Christopher Nolan zich in het gezelschap van illustere voorgangers als Orson Welles met ‘Citizen Kane’, David Lean met 'Lawrence of Arabia’, Roman Polanski met ‘The Pianist’ of zelfs Stanley Kubrick met ‘Barry Lyndon’.

In die films worden de confrontaties, reacties, handelingen en problemen van één hoofdpersonage gevolgd in een maatschappelijke omgeving, een historisch kader of tijdens een belangrijk evenement.

Christopher Nolan slaagt erin ons tijdens die drie uur bijna onafgebroken de gedachtegang van Robert Oppenheimer te laten volgen, zijn fascinatie voor de kwantumtheorie, zijn ambities, de tegenslagen, de aarzelingen, de politieke machinaties, zijn relatieproblemen, enzovoort.

Oppenheimer is onzeker en vaak verward. Dat is de reden waarom Nolan de verhaalstructuur zo heeft opgebouwd. Het zijn geen feitjes, namen en brokjes informatie, maar het is een onderdompeling in het verleden, de politieke machinaties, de aarzelingen, de persoonlijke vetes, en de denkwereld van de wetenschapper, en dat alles binnen de complexe historische context van de ontwikkeling van de atoombom. Het valt trouwens op dat de personages vaak heel close gefilmd worden, wat uitzonderlijk is voor grootbeeldprojectie zoals IMAX.

Volgen mij is ‘Oppenheimer' zeker het beste werk van Nolan, die inderdaad geruggensteund werd door een geweldige technische ploeg en een schare uitmuntende acteurs. Het is een fantastische filmische beleving, die de 4 sterren meer dan waard is.

En wat die vergelijking tussen ‘Oppenheimer’ en ‘Barbie’ betreft, dat is zoals kiezen tussen de Koningin Elisabethwedstrijd en het Eurovisiesongfestival. Het is allebei entertainment, maar wel van een ander kaliber.

Alex van Geet, Liedekerke.

