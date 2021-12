OPROEP. Hoe gaat u de feestdagen vieren nu omikron om de hoek loert? Laat het ons weten!

Kerst en nieuwjaar komen snel dichterbij, maar terwijl de coronacurves voorzichtig dalen, is er nog die microscopische olifant in de kamer: de omikronvariant, die nog besmettelijker is dan de al gevreesde deltavariant en volgens sommige experts deze maand nog dominant zou worden. Vorig jaar mochten we enkel een alleenstaande uitnodigen rond de feestdis, dit jaar mogen we (voorlopig) in eigen huis doen wat we willen. Zult u Kerstmis en Nieuwjaar vieren als vanouds of neemt u zelf het zekere voor het onzekere? Op welke manier zult u zich aanpassen aan de situatie? En hoopt u dat de overheid nog beperkingen afkondigt of moet iedereen het recht behouden om zelf te kiezen hoeveel mensen ze uitnodigen? Laat het ons weten via onderstaand formulier of mail naar openvenster@humo.be